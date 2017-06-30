Москва, 30 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Рабочая группа Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеслава Володина выбрала предварительный консенсусный вариант присяги для вступления в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в присяге, цитирует текст депутат Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Текст будет направлен лидерам фракций, и если он найдет поддержку, документ будет внесен в Госдуму.

Одновременно рабочая группа приняла решение провести социологические исследования, чтобы понять мнение граждан РФ о тексте клятвы.

По словам главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), предложено 93 варианта текста.

Ранее Госдума определила шесть принципов присяги. Добровольно вступающий в гражданство России человек будет произносить присягу лично, публично, в торжественной обстановке, текст присяги будет лаконичным и носить правовой характер.