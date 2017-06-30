Ярославль, 30 июня, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета Рыбинска приняли решение о передачи муниципального унитарного предприятия «Водоканал» правительству Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Фото группы МУП «Водоканал» в Facebook Рыбинский водоканал

Председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов считает, что передача «Водоканала» является логичным решением.

«Текущие расходы на его содержание очень велики, а кроме этого у нас большой износ всего хозяйства «Водоканала», и приведение его в порядок потребует еще большие суммы. Таких денег у Рыбинска нет и мы отдали «Водоканал» тому, кто его сможет содержать» — объяснил решение депутатом спикер гордумы Константин Долгов.

Кто в дальнейшем будет управлять рыбинским «Водоканалом», депутаты горсовета точно не знают. В правительстве области говорят об объедении водоснабжающих организаций нескольких городов в два «куста» — северный и южный. Будет ли им управлять правительство области самостоятельно или отдаст в концессию, рыбинским депутатам не сказали. Самые большие трудности власти города видят в том, что люди не сразу привыкнут, что «Водоканал» теперь не принадлежит Рыбинску и по любой протечке будут звонить в администрацию города.

«Мы готовы брать удар на себя. Будем информировать население о новом владельце «Водоканала» и перенаправлять обращения туда, — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Долгов.

Также депутатам неизвестна и предполагаемая инвестиционная программа, точные суммы вложений, которые планируют региональные власти. В этом муниципальный совет полностью положился на компетентность нового собственника. Депутат говорят, что хуже все равно некуда.

«У меня есть данные за 2013 год, что наличие фекальных масс в воде в 150−200 раз превышали норму в Волге в районе Рыбинска. Я не думаю, что сейчас что-то изменилось, тем более, что очистные сооружения город не строил. Построить очистные сооружения стоит 2−2,5 миллиарда рублей, а весь бюджет Рыбинска — около 4,5 миллиарда. Такую проблему можно решить только на уровне области. Вторая причина — это сильная изношенность сетей водоснабжения, которую тоже надо решать на уровне региона. И третье — комплекс зданий — административных и производственных — рыбинского «Водоканала» стоят в центре города. Они уродуют его внешний вид и не способствуют развитию туризма. Принято решение снести большую часть и построить новые, современные здания. Некоторые здания реконструируют. И это предаст исторической части города привлекательный для туристов вид», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов.