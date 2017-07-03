Город в городе: о жизни Кронштадта с высоты птичьего полета
Кронштадт, Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В феврале киностудия «Бородач» запустила на краудфандинговой платформе «Планета.ру» сбор средств для проекта «Я-Кронштадт». Киностудия работает над созданием документального фильма-портрета, повествуя о городе-крепости в необычном ключе.
Вдохновением для мувимейкеров стали фильмы Яна Артюс-Бертрана, демонстрирующие разные страны мира с высоты птичьего полета. Решив создать подобный проект в России, команда выбрала главного героя будущего фильма — город Кронштадт. Большая часть фильма будет построена на кадрах, снятых с воздуха таким образом, чтобы у зрителя создалось ощущение наблюдателя.
Основной идеей фильма станет не просто изображение архитектуры и природы острова Котлин, но и изменение ритма жизни горожан за последние десятилетия. До 1996 года город оставался закрытым из-за располагавшихся здесь военных заводов и стратегически важных объектов. С 2011 года в эксплуатацию введена дамба, соединяющая Кронштадт с Санкт-Петербургом. Все это сыграло немаловажную роль в жизни города и его населения. Создатели фильма пообщаются с горожанами, чтобы из первых уст узнать о современном течении жизни Кронштадта.
«Несмотря на то, что Кронштадт считается районом Санкт-Петербурга, его жители все равно считают, что это отдельный город. У них свой День города и другие праздники. Это интересное явление, и поэтому мы хотим пообщаться с жителями Кронштадта, чтобы больше узнать о жизни города, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM режиссер фильма Илья Тарасов. — В Кронштадте есть такие знаковые объекты, как, например, Морской завод. Мы нашли людей, которые там работают. Нам интересны люди, которые всю жизнь прожили в городе. Или те, кто переехал сюда из Санкт-Петербурга. Вообще мы хотим сделать масштабное интервью, в котором поучаствуют 300 человек разного возраста, пола и социального положения. Уже подготовили для этого ряд вопросов».
Фильм расскажет об одном дне из жизни города, от рассвета и до заката. Однако съемки будут проводиться на протяжении года. Съемочная группа планирует совершить около пятнадцати командировок на остров Котлин, находясь в каждой из них по несколько дней.
«Главной сложностью сейчас у нас является финансирование, — говорит Илья Тарасов. — Мы хотим охватить год из жизни города. Для этого нужно совершать съемки по две недели в каждом сезоне, а это уже восемь недель. Так как вся наша команда не живет в Кронштадте, а фильм — это только проект, нам приходится туда постоянно ездить. А это уже затраты на дорогу, на аренду оборудования. Мы думали, что нам понадобится год на съемки, но, если должного финансирования не будет, придется снимать дольше. В любом случае мы не забросим этот проект».
Команда, работающая над съемками фильма, состоит всего из семи человек. Среди них известный российский актер Владимир Еремин, который будет озвучивать голос города Кронштадта.