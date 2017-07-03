Кронштадт, Санкт-Петербург, 3 июля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В феврале киностудия «Бородач» запустила на краудфандинговой платформе «Планета.ру» сбор средств для проекта «Я-Кронштадт». Киностудия работает над созданием документального фильма-портрета, повествуя о городе-крепости в необычном ключе.

Юлия Карнаева REGNUM Центральная площадь Кронштадта

Вдохновением для мувимейкеров стали фильмы Яна Артюс-Бертрана, демонстрирующие разные страны мира с высоты птичьего полета. Решив создать подобный проект в России, команда выбрала главного героя будущего фильма — город Кронштадт. Большая часть фильма будет построена на кадрах, снятых с воздуха таким образом, чтобы у зрителя создалось ощущение наблюдателя.

Основной идеей фильма станет не просто изображение архитектуры и природы острова Котлин, но и изменение ритма жизни горожан за последние десятилетия. До 1996 года город оставался закрытым из-за располагавшихся здесь военных заводов и стратегически важных объектов. С 2011 года в эксплуатацию введена дамба, соединяющая Кронштадт с Санкт-Петербургом. Все это сыграло немаловажную роль в жизни города и его населения. Создатели фильма пообщаются с горожанами, чтобы из первых уст узнать о современном течении жизни Кронштадта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Кронштадт — морской город

«Несмотря на то, что Кронштадт считается районом Санкт-Петербурга, его жители все равно считают, что это отдельный город. У них свой День города и другие праздники. Это интересное явление, и поэтому мы хотим пообщаться с жителями Кронштадта, чтобы больше узнать о жизни города, — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM режиссер фильма Илья Тарасов. — В Кронштадте есть такие знаковые объекты, как, например, Морской завод. Мы нашли людей, которые там работают. Нам интересны люди, которые всю жизнь прожили в городе. Или те, кто переехал сюда из Санкт-Петербурга. Вообще мы хотим сделать масштабное интервью, в котором поучаствуют 300 человек разного возраста, пола и социального положения. Уже подготовили для этого ряд вопросов».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Город Кронштадт

Фильм расскажет об одном дне из жизни города, от рассвета и до заката. Однако съемки будут проводиться на протяжении года. Съемочная группа планирует совершить около пятнадцати командировок на остров Котлин, находясь в каждой из них по несколько дней.

«Главной сложностью сейчас у нас является финансирование, — говорит Илья Тарасов. — Мы хотим охватить год из жизни города. Для этого нужно совершать съемки по две недели в каждом сезоне, а это уже восемь недель. Так как вся наша команда не живет в Кронштадте, а фильм — это только проект, нам приходится туда постоянно ездить. А это уже затраты на дорогу, на аренду оборудования. Мы думали, что нам понадобится год на съемки, но, если должного финансирования не будет, придется снимать дольше. В любом случае мы не забросим этот проект».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Планы на будущее

Команда, работающая над съемками фильма, состоит всего из семи человек. Среди них известный российский актер Владимир Еремин, который будет озвучивать голос города Кронштадта.