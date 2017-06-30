Казань, 30 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум.

Внешнеторговый оборот Татарии с Белоруссией в 1-м квартале 2017 года составил 192,7 млн долларов США. По данному показателю страна входит в пятёрку основных партнёров региона. По информации Татарстанстата, относительно 1-го квартала 2016 года оборот вырос на 24,7%.

Tatstat.gks.ru Данные по внешнеторговой деятельности по региону

В январе-марте 2017 года общий внешнеторговый оборот региона составил 3 920,6 млн долларов США. Рост к январю-марту 2016 году на 71,5%.

Tatstat.gks.ru Данные по внешнеторговой деятельности по региону

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 июня в Москве проходит Четвертый форум регионов России и Белоруссии. 30 июня на пленарном заседании форума выступили президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Российский президент отметил, что двум государствам удалось выстроить эффективную структуру кооперации, которая позволяет наращивать деловую активность и привлекать капитал в обе экономики. Путин добавил, что из России в Белоруссию поступило $4 млрд прямых инвестиций, которые были вложены в развитие транспорта и обрабатывающей промышленности. Белоруссия при этом инвестировала в сельское хозяйство, фармацевтику и розничную торговлю свыше $600 млрд.

Глава государства уточнил, что «наиболее активно с белорусскими партнёрами работают в Московской области, Псковской, Смоленской, Свердловской, Тюменской областях, Башкортостане, Татарстане, а также в Москве и Санкт-Петербурге».

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