Санкт-Петербург, 25 июля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 июля Временное Правительство ввело в действие по телеграфу постановление:

Василий Суриков. Палач. 1891

«Установить в отношении военнослужащих на театре военных действий смертную казнь через расстреляние, как высшее наказание, за нижеследующие преступления: военную и государственную измену, побег к неприятелю, бегство с поля сражения, самовольное оставление своего места во время боя и уклонение от участия в бою, подговор, подстрекательство или возбуждение к сдаче, бегству или уклонению от сопротивления противнику, сдачу в плен без сопротивления, самовольную отлучку с караула в виду неприятеля, насильственные действия против начальников из офицеров и из солдат, сопротивление исполнению боевых приказаний и распоряжений начальника, явное восстание и подстрекательство к нему, и т. д.»

Далее устанавливаются правила о военно-революционных судах на театре военных действий, которые учреждаются по распоряжению начальников дивизий и состоят из 3-х офицеров и 3-х солдат по жребию из числа офицеров и солдат, занесенных в списки военных присяжных заседателей.

Временное Правительство приняло законопроект, запрещающий сделки с землей.

Временное Правительство постановило: предоставить военному министру и управляющему министерством внутренних дел право закрывать повременные издания, призывающие к неповиновению распоряжениям военных властей и к неисполнению воинского долга и содержащие призывы к насилию и к гражданской войне, с одновременным привлечением ответственных редакторов к судебной ответственности.

Временное Правительство решило издать постановление об обязательной сдаче 14, 15 и 16 июля всего холодного и огнестрельного оружия и боевых припасов, имеющихся на руках у населения. Лица, не сдавшие оружия, будут привлекаться, как виновные в похищении казенного имущества.

Временное Правительство постановило дать гарантию государственного казначейства на займы, заключаемые городскими общественными управлениями: Московскому — на двадцать один миллион рублей и Петроградскому — на десять миллионов рублей, сроком на 13 месяцев, с процентами по ним. Обязать их вести предприятия безубыточно и соблюдать условия, изложенные при выдаче первой гарантии 12 июня.

Временное Правительство приняло положение об устройстве милиции в Петрограде, Москве, Киеве и Одессе.

Временное Правительство постановило созвать в ближайшем будущем государственное совещание в Москве.

Глава первого и второго состава Временного правительства, князь Львов Г. Е

«Известия» печатают заявление Чернова журналистам по поводу письма Львова.

«Я категорически протестую против заявления князя Львова, будто министр земледелия проводит какую-то личную политику, носящую печать узкой партийности. Все законопроекты, вносимые мной на рассмотрение Временного Правительства, или проведены через главный земельный комитет, или даже возникли по инициативе этого последнего.

Таким образом взгляды князя Львова на задачи земельной политики оказались проникнуты таким узким духом старой цензовой общественности, что с ними разошлась им же самим созданная коллегия. Если что-либо могло толкать деревню к захватам и явочному местному законодательству, — так это именно вечное запаздывание с законами, потребность в которых назрела.

Мои законопроекты имеют целью ввести в закономерное русло ту местную общественную самодеятельность, которая иначе неизбежно выходит из берегов и, как половодье, многое разрушает. Почему князь Львов рассуждает иначе и пришел в совершенно паническое настроение, я не понимаю, думаю, что оно создалось просто на почве крайнего переутомления в эти тревожные дни. Поэтому я не хочу относиться столь трагически к заявлению князя, которое все построено на таких ультра-высоких нотах».

Временный Комитет Госдумы, обсудив 11 и 12 июля вопрос об отношении к вновь совершившемуся преобразованию состава Временного Правительства, принял резолюцию, где утверждает:

«Спасение родины от внешнего врага не может осуществить правительство, назначенное группой отдельных политических партий и принявшее в свой состав случайно подобранных лиц, не представляющих мнения многих влиятельных кругов населения…».

Бюро ВЦИК постановило образовать при военном отделе ВЦИК казачий подотдел.

ВЦИК получил сообщение от одного наборщика, что у них в типографии набирается черносотенная прокламация. На место немедленно были командированы 2 члена ВЦИК вместе с офицером, уполномоченным штабом. Из обнаруженной прокламации:

«Сейчас нет власти, она кем-то украдена. Кто этот вор, который предал и разрушает Россию? Власть захватил ЦК Совета. Они назначают министров. Кто же эти министры? Большая часть их приехала с каторги. Таковы — Церетели, Шипгарев, Чернов, Некрасов. Главным своим распорядителем они выбрали Керенского. Керенский хорошо говорит, он человек храбрый, но помните, что он главный среди каторжан. Он согласен с ними во всем.

Ввиду беспорядков, Правительство вызвало с фронта войска. Но правительство в России — это разбойники. Отдавая пришедшим войскам приказание, они захватили в свои руки эти войска. Родное казачество… да всколыхнется же ваше русское сердце. Собирайте от полка по 6 депутатов и присылайте их 12 июля к 4 час. дня…» (место собрания не указано, видимо, его собирались писать от руки).

Воззвание было заказано в числе 500 экземпляров и видимо предназначалось для раздачи по рукам «доверенным» лицам.

«Известия» пишут, что от ВЦИК и ИК ВСКД на фронт посылаются 65 — 70 человек для освещения там петроградских событий 3—5 июля и поднятия боеспособности армии.

Митинг на фронте

Троцкий пишет о положении в армии и настроении офицерства:

«12 июля главнокомандующий Западным фронтом Деникин возвращался в свой штаб «с отчаянием в душе и с явным сознанием полного крушения последней тлевшей еще надежды на… чудо».

Солдаты не хотели сражаться. Тыловые войска, к которым обратились за сменой ослабевшие части после занятия неприятельских окопов, ответили: «Чего наступали? Кто вам велел? Кончать надо войну, а не наступать». Командир 1-го сибирского корпуса, считавшегося одним из лучших, доносил, как с наступлением ночи солдаты стали толпами и целыми ротами уходить с неатакованной первой линии. «Я понял, что мы, начальники, бессильны изменить стихийную психологию солдатской массы, — ‑ и горько, горько и долго рыдал».

Одна из рот отказалась даже подбросить противнику листок о взятии Галича, покуда не найдут солдата, который бы мог перевести немецкий текст на русский язык. В этом факте выражается вся сила недоверия солдатской массы к руководящему составу, и старому и новому, февральскому. Столетия издевательств и насилий вулканически извергались наружу. Солдаты чувствовали себя снова обманутыми. Наступление вело не к миру, а к войне. Солдаты не хотели войны. И они были правы. Прятавшиеся в тылу патриоты травили и клеймили солдат как шкурников. Но солдаты были правы. Ими руководил правильный национальный инстинкт, преломленный через сознание угнетенных людей, обманутых, истерзанных, поднятых революционной надеждой и снова низринутых в кровавое месиво. Солдаты были правы. Продолжение войны не могло дать русскому народу ничего, кроме новых жертв, унижений, бедствий, ничего, кроме усиления внутренней и внешней кабалы.

Патриотическая пресса 1917 года, не только кадетская, но и социалистическая, была неутомима в противопоставлении русских солдат, дезертиров и трусов, героическим батальонам Великой французской революции. Эти противопоставления свидетельствуют не только о непонимании диалектики революционного процесса, но и о круглом историческом невежестве.

Замечательные полководцы французской революции и империи начинали, сплошь да рядом, как нарушители дисциплины, как дезорганизаторы; Милюков сказал бы — — как большевики. Будущий маршал Даву, в качестве поручика Д'Аву, в течение долгих месяцев 1789--1790 годов разлагал «нормальную» дисциплину в гарнизоне Эсдена, изгоняя командный состав. По всей Франции шел до середины 1790 года процесс полного распада старой армии. Солдаты Венсенского полка принуждали своих офицеров есть вместе с ними. Флот изгонял своих офицеров. 20 полков подвергали свой командный состав разным видам насилия. В Нанси три полка ввергли высших офицеров в тюрьму. Начиная с 1790 года вожди французской революции не устают повторять по поводу военных эксцессов: «Виновна исполнительная власть, которая не смещает офицеров, враждебных революции». Замечательно, что за роспуск старого офицерского корпуса выступали как Мирабо, так и Робеспьер. Первый стремился поскорее установить твердую дисциплину. Второй хотел разоружить контрреволюцию. Но оба понимали, что старой армии не жить.

Правда, русская революция, в отличие от французской, произошла во время войны. Но отсюда вовсе не вытекает изъятия из отмеченного Энгельсом исторического закона. Наоборот, условия затяжной и несчастной войны могли только ускорить и обострить процесс революционного распада армии. Несчастное и преступное наступление демократии сделало остальное. Теперь солдаты говорили уже поголовно: «Довольно проливать кровь! Зачем свобода и земля, если нас не будет?» Когда просвещенные пацифисты пытаются рационалистическими доводами упразднить войну, то они просто смешны. Когда же сами вооруженные массы приводят в движение против войны доводы разума, то это значит, что войне приходит конец.»

«Известия» печатают объявление от начальника городской милиции Петрограда, где он предлагает районным комиссарам немедленно принимать меры к прекращению самочинных обысков и аресту виновных.

«Новая Жизнь» печатает декларацию левых эсеров, где говорится:

«Меньшинство констатирует, что усвоенная руководящими кругами партии политика отталкивает от партии наиболее сознательную часть трудовых масс, донельзя затрудняет партийную работу в войсках, на заводах и в революционной деревне и грозит перенести центр опоры партии на слои населения, по своему классовому характеру немогущие быть действительной поддержкой политике истинного революционного социализма».

Далее левые эсеры заявляют, что, не порывая организационного единства, меньшинство отграничивается от политики большинства и в будущем «сохранит за собою полную свободу выступлений в духе указанных выше положений». Подписи: Организационное Бюро левого крыла партии социалистов-революционеров (избранное фракцией левых на III съезде партии эсеров), фракция левых партии эсеров во Всероссийском Центральном Исполкома Советов, фракция левых партии эсеров в ИК ВСКД.

«Речь» сообщает:

«ЦК партии кадетов постановил принять участие в предстоящих 15 июля похоронах казаков, погибших во время последних беспорядков в Петрограде».