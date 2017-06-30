Белгород, 30 июня, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации проверит, законно ли ОАО «Белгородавиа» требовало со строительных компаний деньги за согласование документов, сообщает «БелПресса» со ссылкой на руководителя УФАС по Белгородской области Сергея Петрова.

Лобачев Владимир Аэропорт Белгород

Чтобы построить дом в радиусе 30 километров от аэропорта, строительные компании должны согласовать работы с руководством аэропорта и получить соответствующие документы. При этом «Белгородавиа» предоставляло эту услугу платно.

Застройщик обратился с жалобой в УФАС в 2016 году. Рассмотрение дела завершилось в 2017 году, и теперь антимонопольщики ждут вердикта Минтранса. УФАС сочло, что компания пользуется своим доминирующим положением, что может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

«Мы усмотрели признаки нарушений и возбудили два дела. Но в Старом Осколе десяток лет был законсервирован аэропорт — он берёт плату за согласование строительства? В Курске и Брянске аэропортов нет, но де-юре они до последнего времени существовали. Вот они, интересно, брали суммы за согласование? Вопрос интересный. Ждем, что нам скажет министерство транспорта», — рассказал Сергей Петров.

Аэропорт «Белгород» был основан в 1954 году. В 2010—2011 годах прошла реконструкция порта — после того, как ОАО «Белгородавиа» передали из федеральной собственности в областную. В 2013 году аэропорт «Белгород» открыли после реконструкции. По итогам 2013 года конкурсная комиссия Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации стран СНГ признала его лучшим аэропортом стран СНГ. В 2014 году реконструкция всех объектов инфраструктуры аэропорта завершилась. В 2015 году пассажиропоток на внутренних линиях составил 316 тысяч человек, на международных — 101 тыс. человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, компания, которая занималась реконструкцией — АО «Воздушные ворота Белогорья», — стала банкротом. Ее имущество решили распродать с молотка, однако успешно торги прошли только в 2015 году: после этого аукцион пришлось отменить, так как никто не подал заявок.