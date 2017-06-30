Симферополь, 30 июня, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Заявления окружения Порошенко о неком новом статусе Крыма, скорее всего, не будут подкреплены никакими дальнейшими решениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Все в шоколаде

«Это просто пропаганда, очередной акт бессилия. Дело в том, что без участия Крыма его статус изменить никто не правомерен. Никакая Уганда, например, при всём желании, на этот статус не может покушаться. Крым свой статус определил, и первое что было сделано на этом пути — в соответствии с конституциями Украины и Автономной Республики Крым избранный законный орган АКР вышел из состава Украины. Не только в соответствии с духом исторического момента, но и буквы закона», — рассказал политолог.

Он также отметил, что судьба полуострова в 2014 году решалась в два этапа: сначала Крым и Севастополь вышли из состава Украины, а потом провели референдум и попросили президента России подписать указ о вхождении в состав РФ.

«Инициативы Украины в отношении Крыма понятны, болезненны для Украины, но увы для неё — абсолютно незаконны», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поручил Конституционной комиссии пересмотреть на уровне изменений в украинской Конституции статус полуострова, который более трёх лет является частью Российской Федерации. В Крыму в ответ на эту инициативу только посмеялись, в очередной раз напомнив украинской стороне, что республика больше никогда не будет частью Украины.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что подобные изменения украинской Конституции относительно статуса полуострова являются очередным «ритуальным действием киевского режима».

«Именно эти персонажи, которые сегодня занимаются политическим шаманством, совершили государственный переворот на Украине, растоптали конституцию, развязали гражданскую войну, развалили страну и фактически отдали её под внешнее управление», — подчеркнул крымский политик.