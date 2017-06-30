Ярославль, 30 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора департамента транспорта Ярославской области назначен Евгений Моисеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Евгений Моисеев

Евгений Моисеев родился 13 октября 1977 года. Имеет диплом Голицинского военного института пограничной службы России. Окончил Академию Федеральной службы безопасности России, а также Московскую академию государственного и муниципального управления. В должности заместителя начальника пограничной заставы нес службу в пограничном отряде Калининградского регионального управления. В государственной компании «Автодор» занимал должность помощника генерального директора. С июля 2016 года работал в ГУ «Дирекция дорожного строительства» Главного управления дорожного хозяйства Правительства Московской области. Евгений Моисеев женат, имеет дочь.

Должность директора департамента транспорта Ярославской области в последние годы приобрела плохую репутацию. В марте 2016 года ФСБ задержала директора департамента Олега Круглова. Его подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения. Его сменил Евгений Ильичев, который позже был осужден за взятку. Департамент транспорта Правительства Ярославской области в декабре возглавил Максим Семиохин. Через пять дней Семиохина арестовали по подозрению в педофилии.

Евгений Моисеев пополнил ряды ярославских управленцев, прибывших из Москвы и Московской области, практически на все ключевые должности в регионе в 2017 году назначались не местные специалисты.