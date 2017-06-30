Москва, 30 июня, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В день Военно-морского флота России будет проведен Главный военный парад. Он пройдет 30 июля в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте. Об этом сегодня, 30 июня, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru На Черноморском флоте началась подготовка к празднованию Дня ВМФ России

Также военно-морские парады пройдут в военно-морских базах — — Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке — — и в пунктах базирования сил флотов и флотилий.

Всего в парадах будет задействовано более 130 кораблей.

Шойгу подчеркнул, что «в этот праздничный день воссоздается один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении Главного Военно-морского парада в честь Дня ВМФ 30 июля 2017 года было принято руководством страны. Планируется, что Главный военно-морской парад будет проводится ежегодно.

Напомним, город-порт Кронштадт расположен на острове Котлин, на более мелких островах, прилегающих к нему, и на дамбе. До 1983 года попасть сюда можно было только по воде, на данный момент остров соединен с Петербургом кольцевой автодорогой. До 1996 года был закрыт для посещения (имел статус ЗАТО).