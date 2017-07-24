Санкт-Петербург, 24 июля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. 11 июля Временное Правительство постановило закрыть по 2 августа 1917 года включительно государственную границу для въезда и выезда из России. «Известия» поясняют:

Пост у вокзала

«Постановление это вызвано, с одной стороны, значительным наплывом в страну нежелательных лип, а с другой стороны, чтобы разыскать те преступные элементы, которые уклоняются от суда и следствия».

Временное Правительство постановило учредить должности местных комиссаров труда. Район деятельности каждого комиссара определяется министерством труда. На комиссаров труда возлагается: надзор за исполнением законов об охране труда и страховании рабочих, организация обязательных примирительных камер, содействие организации бирж труда и т.п.

Временное Правительство постановило отвести часть здания Смольного института под помещение Исполкома Совета и центральных органов профессиональных организаций.

Временное Правительство постановило сообщить по телеграфу верховному главнокомандующему, что Временное Правительство одобрило, в принципе, предложение о восстановлении на время войны смертной казни на фронте.

Временное Правительство постановило упразднить Петербургскую сыскную полицию и утвердило положение о петроградском столичном управлении уголовного розыска.

Временное Правительство постановило увеличить предоставленное Государственному банку право на выпуск государственных билетов на два миллиарда рублей, уполномочить министра финансов принять незамедлительно меры к увеличению производительности работ по заготовлению кредитных билетов.

Временное Правительство постановило упразднить Управление дворцового коменданта и должность гофмаршала.

Временное Правительство постановило назначить члена Госдумы Ефремова (руководителя недавно созданной радикально-демократической партии) министром юстиции, Церетели — временно управляющим министерством внутренних дел, с оставлением его министром почт и телеграфов, члена Госдумы Барышникова — управляющим министерством государственного призрения, Тахтамышева—управляющим министерством путей сообщения.

Церетели

«Известия» печатают заявление Некрасова и Терещенко, где они говорят, что преждевременное опубликование сведений по делу Ленина принесло вред расследованию, так как не было произведено арестов и обысков у виновных лиц. Кончают свое письмо авторы предложением Переверзеву привлечь их к третейскому суду.

«Реагировать же на брань г. Переверзева мы не имеем ни времени, ни желания, ибо подобные приемы борьбы лучше всего характеризуют самого автора и его душевное состояние».

Опубликованы принятые на заседаниях ВЦИК и ИК ВСКД 9 июля воззвания: ко всему населению, к армии, к крестьянам, к рабочим и работницам и к Советам. В воззваниях события 3—5 июля описываются так:

«Вооруженные толпы взбунтовавшихся солдат вместе с тайными черносотенцами и изменниками в течение нескольких дней расстреливали безоружных мужчин, женщин и детей».

О прорыве на фронте:

«Часть наших войск позорно отступила перед более слабым неприятелем».

Далее говорится:

«Мы признали Временное Правительство правительством спасения революции… Оно будет суровой рукой подавлять все вспышки анархии и все покушения на завоевания революции… Кто ослушивается приказа Временного Правительства в бою, тот изменник. А пощады изменникам и трусам не будет».

Далее воззвания призывают крестьян везти хлеб, рабочих — работать, солдат — идти в наступление, население — к поддержке правительства, Советы призываются к следующему:

«Добейтесь полного подчинения рабочих, солдат и крестьян всем постановлениям большинства демократии».

На заседании Бюро ВЦИК обсуждался вопрос обысков после июльского выступления:

«Заслушав заявление о том, что в Сестрорецке завод (оружейный) оцеплен со всех сторон и там производятся обыски и аресты,

1) Бюро постановило обратиться к Временному Правительству с предложением делегировать туда представителей ВЦИК, наделенных соответствующими полномочиями.

2) Бюро постановило предложить Временному Правительству образовать при себе штаб для расследования событий 2—4 июля, куда должны стекаться все полученные сведения и куда должны быть направлены все относящиеся к этим событиям материалы. поступившие во ВЦИК.

3) Богданов, представитель делегации ВЦИК, сообщает результаты его переговоров с Временным Правительством. В частной беседе (ввиду несостоявшейся официальной) они коснулись только следующих 4 вопросов:

а) Об арестах, которые впредь будут производиться только по распоряжению следственных властей, б) расформирования полков, при чем выяснилось, что Временное Правительство предполагает расформировать только 4 полка, в) запрещение скопищ — Временным Правительством скоро будет издан об этом декрет, г) о некоторых контр-революционных учреждениях — будут приняты соответствующие меры».

Демонстрация в Хельсинки (Гельсингфорсе)

Прибывшие на заседание 2 члена Финляндского сейма, сообщив о принятии сеймом в третьем чтении законопроекта о государственном строе Финляндии, выразили со своей стороны уверенность, что решение Финляндского сейма не расходится с решением Съезда Советов. Либер от имени бюро заявил, что декрет, касающийся верховных прав финского народа, должен исходить от Временного Правительства. Окончательное решение может произойти только на Учредительном Собрании.

Принята резолюция о комиссарах.

«Комиссары ВЦИК в армию назначаются с ведома военного министра. Смещение их производится военным министром по соглашению с ВЦИК. Временное устранение комиссаров производится в следующем порядке: армейские комиссары устраняются распоряжением фронтового комиссара, фронтовой комиссар — распоряжением военного министра.

До сих-пор комиссары назначались без ведома ВЦИК и в последнее время замечаются частые конфликты между фронтовыми и армейскими комиссарами».

Утвержден временный военный комитет при Бюро ВЦИК из 30 человек. В задачи его входит: приведение в исполнение всех решений Бюро по военным вопросам, связанным с текущим моментом, принятие экстренных мер в то время, когда Бюро не заседает, охрана Таврического дворца.

Выбрана делегация из 10 лиц для участия в похоронах казаков.

Бюро постановило опубликовать все материалы, относящееся к переговорам президиума с лицами, действующими от имени Ленина и Зиновьева, и письмо Ленина на имя ВЦИК.

Бюро постановило предложить делегации к Временному Правительству запросить его по поводу замены одной части Петропавловской крепости батальоном георгиевских кавалеров.

Заслушав статью «Итак, наступаем» в органе Кронштадтского Совета, Бюро признает имеющийся в этой статье призыв к выступлению провокаторским и поручает военной комиссии расследовать, кем именно распространяются такие призывы, и принять соответствующие меры.

Немецкая гаубица. Преждевременный взрыв снаряда

Немцы заняли город Тарнополь (ныне — Тернополь). «Дело Народа» (от 16 августа) печатает статью по поводу тарнопольского прорыва и отступления:

«Каждый раз неизменно выяснялось, что сеяли страх, распространяли вздорные сведения о близости, о многочисленности неприятеля, о том, что через час-два на нас выпустят удушливые газы, — только бывшие «фараоны» [полицейские-городовые — ИА REGNUM ].

…Идут ротами, дорога широкая. И вдруг столбы пыли… Впереди задержка, которой никто объяснить не может… Роты останавливаются… Навстречу летят автомобили, гудят, и вот они уже совсем близко, и крики: «Назад…назад… австрийцы!». Кто кричит, кто в автомобилях, не разглядеть — так несутся.

…И готово. Еще никто не сообразил, где австрийцы, кто предупреждает, а уже прут обратно… Не успели опомниться — второй автомобиль. Опять крики. «Австрийцы… австрийцы!.. Позиции… сданы… Газы… Скорей, скорей… назад… назад!» — И бегут…

Около двадцати таких автомобилей мы насчитали без номеров… Семь поймали, и, конечно, оказались в них совершенно чужие нашим полкам, посторонние люди…»

«Известия» печатают телеграмму Исполкома юго-западного фронта от 9 июля ВЦИКу, Временному Правительству и военному министру.

«Начавшееся 6 июля немецкое наступление на фронте разрастается в неимоверное бедствие, угрожающее, может быть, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями сознательного меньшинства, определился резкий, гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения.

О власти и повиновении нет уже речи. Уговоры и убеждения потеряли силу. На них отвечают угрозами, иногда расстрелом. Некоторые части самовольно уходят с позиции, не дожидаясь подхода противника. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему поддержка запаздывала на сутки…

Положение требует самых крайних мер… Сегодня главнокомандующим юго-западным фронтом и командиром 11-ой армии с согласия комиссаров и комитетов отданы приказы стрельбы, но бегущим».

Далее предлагается «беспощадно обрушиться на всех, кто губит революцию».Комиссар юго-западного фронта Савинков и комиссар 8-й армии Филоненко прислали телеграмму на имя министра-председателя, военного министра верховного главнокомандующего, где требуют введения «смертной казни» на фронте.

Союз офицеров армии и флота разослал телеграмму Временному Правительству и по полкам, где требует от правительства немедленного введения по телеграфу смертной казни на фронте и настаивает

«На восстановлении полной власти, авторитета и дисциплинарных прав начальников всех степеней, не ограничиваемых безответственными коллегиальными учреждениями».

В случае не проведения этих мер, союз снимает ответственность от имени офицерства за дальнейшие события.

В 9 часов вечера отправлена из Петрограда последняя партия солдат 40 лет и старше, упорно нежелавших подчиниться приказу военного министра и явиться в свои части. Всего за три дня отправлено свыше 20.000 солдат. Солдат почти насильно приходилось усаживать в вагоны. Все они отправлены непосредственно в штабы отдельных фронтов.

Офицеры и солдаты перед отправкой на фронт

На заседании Василеостровской Районной Думы большевики, объединенные социал-демократы и меньшевики-интернационалисты внесли заявление о том, чтобы районная дума выразила протест против незакономерного ареста большевика Вебера. В протесте указывается, что этот арест является политическим мщением. По окончании прений дума единогласно постановляет запросить судебные власти о причинах ареста гласного Вебера.

Гласный Лурье делает заявление о разгроме типографии Василеостровского Совета и об арестах в районе. Докладчик предлагает: требовать разоружения и вывода из Петрограда войск, запятнавших себя контр-революционными действиями, озаботиться об охране зданий, занятых социалистическими организациями, выяснить центр, откуда исходят приказания об арестах, послать в воинские части представителей от Совета, послать делегатов к министру Церетели с просьбой не допускать подобного рода действий.

Дума постановила только выразить протест против самочинных арестов и довести об этом до сведения центральной думы.

«Известия» пишут, что на вопрос ВЦИК, но поводу ареста Балтийской делегации Церетели заявил следующее. Главный военно-морской прокурор сообщил правительству, что из общего числа 67 человек арестованных освобождено 51 человек. Оставлено лишь 16 человек — членов ЦК Балтфлота во главе с Дыбенко.

В 6 час. утра отряд войск, в составе одной сотни казаков, одной роты пехоты и 6 броневых машин пришли в Сестрорецк из Петрограда. Во главе отряда стоял штабс-капитан Гвоздев, имевший ордер на обезоруживание местной красной гвардии, которая насчитывает около 700 человек.

Прибывший военный отряд окружил оружейный завод и потребовал от рабочих, чтобы они сдали все имеющееся у них оружие. На заводе было устроено экстренное собрание всех мастерских, в том числе завкомам всех местных социалистических организаций. Вынесена резолюция с призывом передать все оружие в руки представителей завода, которое будет передано представителям Временного Правительства. Далее резолюция гласит:

«Ввиду того, что за все время здесь, в Сестрорецке, не было произведено никаких насилий, мы, представители завода и всех социалистических партий Совета, большевики и меньшевики, заявляем, что не видим никаких поводов для арестов, тем более, что эти аресты нарушают общий ход мирной заводской жизни, настаиваем перед представителями Временного Правительства никаких арестов здесь не производить».

Однако, после отобрания оружия, отряд произвел многочисленные обыски, сопровождавшиеся разгромом помещений. Был разгромлен местный комиссариат, союз металлистов и портных, произведен обыск в помещении партии социалистов-революционеров. Арестовано 7 человек, в том числе председатель завкома.

В дальнейшем, для расследования событий в Сестрорецк был командирован член ВЦИК Богданов, который возбудил перед министром юстиции ходатайство о привлечении к ответственности лиц, виновных в разгроме, и выпуске арестованных. По приказу прокурора арестованные были выпущены.

Главный Совет Военной Лиги послал Алексинскому в «Единство» телеграмму, где пишет:

«Военная Лига… с напряженным вниманием следила за вашей неустанной борьбой с преступной агитацией… И теперь Главный Совет Военной Лиги считает своим долгом горячо приветствовать вас».

Главный Совет Военной Лиги послал военному министру письмо, где сообщает, что

«Почитает существенно важным, чтобы возмущение некоторых войсковых частей Петроградского гарнизона 3, 4 и 5 сего июля были заклеймены в наиболее широкой форме… Необходимо, чтобы армия и флот, до последних рядовых, точно знали бы об именах этих изменников.

Гл. Совет Военной Лиги обращается с ходатайством о предоставлении ему права находиться постоянно в курсе производящегося расследования для облегчения возможности всем гражданам России точно знать имена всех изменников и предателей…»

«Новая Жизнь» печатает письмо Ленина, Зиновьева и Каменева по поводу травли, поднятой против них буржуазными газетами.