13:38

В ряде районов Москвы уже начался дождь, о котором накануне, 29 июня предупреждали синоптики.

Как ожидается, на столицу обрушится новый разрушительный ураган.

С 13:00 столицу резко затянуло тучами, слышны громовые раскаты. Ранее в Гидрометцентре был объявлен оранжевый уровень опасности.

Уже сейчас СМИ сообщают о том, что молния ударила в два самолета, которые подлетали к Москве.

Оранжевый уровень означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

30 июня негативный прогноз подтвердили в МЧС.

В городе ожидают мощные порывы юго-восточного метра до 20 метров в секунду, дождь, град и сильную грозу.

13:48

«Ни урагана, ни тропического циклона не будет, это обычный циклон, но большой», — заявил ИА REGNUM заместитель директора по работе Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин, комментируя прогноз о приближении к столицу нового разрушительного урагана.

По его словам, ранее в СМИ прозвучал не совсем корректно выпущенный прогноз, где информация была подана утрированно «в сторону Армаггедона».

«Будет два разных процесса. Тот, который натворил бед, залил Германию — Берлин, потом снес крыши над Польшей — это прибалтийский циклон, он уже вчера прошел через Калининград, этот фронт придет к нам с запада через Смоленск, Тверскую область. Он проявит свои свойства в виде грозы, молнии, местами будет град. Если это будет еще светлое время суток, потому что развитие идет до 16 часов, ожидается затруднение в аэропортах, особенно прилет, потому что при молниях они могут либо задерживать либо сажать на запасной».

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13:58

Ново-Переделкино непогода почти обошла стороной: дождь шел около 15 минут. Сейчас снова светит солнце.

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13:58

Ожидается, что 30 июня в Москве выпадет до трети месячной осадков. Как ИА REGNUM пояснили в Гидрометцентре, ливни пройдут не только в Москве, вечером непогода затронет Брянскую, Орловскую, Калужской области.

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Действие циклона продолжится до 3 часов ночи 3 июля.

«Если посчитать за 3 дня, то это будет солидное количество осадков, но это уже июльские осадки. По Курской и Орловской областям там будут грозы и град, то есть южнее. <…>Холодный фронт у нас сильнее всего себя проявляет днём, как в последний раз было, когда погибли люди. Это его особенность. Холодный фронт наиболее опасен в максимально прогретое время, то есть с 14 до 16 часов и до 17 часов. А он к нам придет с 1 числа с юга ночью, вечером, а днем он пройдет по другим областям, южнее Москвы, с Киева на Москву», — заявил заместитель директора по работе Ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.

14:02

Грозовые тучи, затянувшие было Басманный район Москвы, практически мгновенно испарились, не пролившись даже дождем. Напомним, что, по прогнозам Гидрометцентра, столица столкнулась не с ураганом, а сильным циклоном, действие которого в ЦФО продлится до ночи воскресенья со 2 на 3 июля.

14:06

Напомним, что 29 мая по Москве прошёл самый сильный ураган за всю историю метеонаблюдений в столице. В Москве и области погибли 18 человек.

[[[slider-from-17-to-21]]]

14:09

Несмотря на отрицание приближения урагана в столице, синоптики напоминают, что сохранится шквалистый ветер с порывами до 22 м/сек и выпадет порядка 15 мм осадков.

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14:12

Сообщение от читателя ИА REGNUM : На улице Мироновской в Москве возле дома №18 на человека упало дерево. Первая жертва.

14:13

На севере Москвы после непродолжительного дождя снова солнце.

14:33

На Переделкино Ближнее накатывается новая волна непогоды. Торопыг, которые уже успели разочароваться от того, что так и не смогли увидеть «Библейский потоп», спешим обрадовать, на самом деле всё только начинается.

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14:36

Всех входящих в Госдуму у знаменитой лестницы встречает предупреждающая надпись: «Внимание. Объявлено штормовое предупреждение. Просьба закрыть все окна».

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14:46

В Мытищах вместе с дождем идет град. Размеры некоторых градин — с орех, сообщают очевидцы

14:47

После кратковременной передышки Басманный район Москвы вновь затянуло тучами, хотя пока и не такими темными, как час назад. Дождя по-прежнему нет.

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14:52

Сообщение от читателей ИА REGNUM : В подмосковном Протвино вырвало с корнем деревья, сейчас они лежат на дороге. Так ураган или все-таки нет?

14:57

На севере Москвы шквалистый ветер и ливень. «Ветхозаветный потоп»… это оно?

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15:04

В связи с тяжелыми метеоусловиями в московских аэропортах начали задерживаться рейсы. В частности, в Домодедово задержан 21 рейс, в Шереметьеве задержали пять рейсов.

15:09

Нагорный район — дождь стеной.

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15:27

В районе «Красного Октября» начался шквальный ливень. Памятник Петру Первому работы Церетели скрывается из виду за стеной воды.

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15:30

Черные тучи накрыли Триумфальную площадь в Москве.

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15:33

Буря добралась до города Щелково в Московской области. Сильный ливень, гром и молния.

15:36

Апокалиптический прогноз пока не сбывается. По крайней мере, над Переделкино Ближнее «хляби небесные» до сих пор не разверзлись.

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Если объявленный синоптиками «ветхозаветным» потоп действительно ветхозаветный, то его сила должна быть связана с концентрацией грехов, которая, в свою очередь, должна быть связана с числом людей на квадратный метр. Становится ясно, почему в Новой Москве еще нет никакого потопа, а основные события разворачиваются именно в Старой Москве. И, как думается, в основном в Центральном административном округе.

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15:41

На юге Москвы в Чертаново черные тучи закрыли небо. В Сабурово Каширское шоссе подтоплено, машины двигаются, как катера.

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15:57

Движение поездов на МЦК приостановлено по часовой стрелке из-за упавшего на контактную сеть дерева. ЧП произошло в районе станции «Белокаменная».

15:59

Более 50 рейсов задержаны из-за непогоды в Москве. Так, в Шереметьево задержаны 28 рейсов, в Домодедово — 23 и один — во Внуково.

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16:15

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил службы МЧС, ГИБДД, а также соответствующие службы департамента правительства Москвы за квалифицированную работу во время ливня, который сегодня обрушился на Москву. Своевременно было объявлено штормовое предупреждение, люди успели укрыться в помещениях, многие не стали выезжать на дорогу, отметили во фракции Госдумы.

16:17

Пока всю Москву заливают дожди, в Переделкино ливень закончился… Но похоже рано радоваться.

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16:23

Мощный ливень, обрушившийся на московский регион, привел к затоплению стоянки для самолетов в аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось о том, что в два пассажирских самолета, находившихся на подлете к Москве 29 июня, попали молнии.

16:26

В Новой Москве в районе села Красная Пахра в ТиНАО молния попала в мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

16:37

В связи с обрушавшейся на Москву грозой отменяется встреча читателей с Татьяной Толстой, которая должна была состояться в Доме книги на Арбате. «Мы боимся за себя и за вас. Смотрите, что делается за окном», — написала она на страничке в соцсети, пообещав, что о новой дате встречи сообщит дополнительно.

16:55

Из-за грозы в Москве вечером ожидаются пробки. Заторы, согласно сервису «Яндекса», могут достичь девяти баллов.

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16:58

Движение поездов по МЦК, нарушенное из-за падения дерева на провода, восстановлено в штатном режиме. «Движение «Ласточек» по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме — электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях», — говорится в сообщении пресс-служба МЦК. Сбой произошел из-за падения дерева на провод контактной сети в районе станции «Белокаменная».

17:06

СМИ сообщают о том, что в Подмосковье от удара молнией погиб один человек

17:18

Между тем, непогода обрушилась не только на Московский регион. Так, в Тульской области во время грозы молния попала в подстанцию. В результате без света частично остались более 20 населенных пунктов в Суворовском районе. Менее чем через час аварию устранили

17:21

В связи с обильными ливнями, общественный транспорт Москвы перевели на усиленный режим работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента транспорта столицы. Особое внимание уделили мерам безопасности в метро.

«В условиях ливневого дождя техническими и сервисными службами метрополитена гораздо чаще производится уборка вестибюлей и входов на станции. Делается это для того, чтобы не допустить травмирования пассажиров, попадания грязи в механизмы эскалаторов, а также исключить возможность подтопления. Кроме того, в туннелях постоянно проводится мониторинг влажности и мероприятия по обнаружения и предотвращению протечек. На открытых линиях постоянно идет проверка на предмет затопления и появления помех на путях, а также очистка рельс для предотвращения сбоев движения, вызванного снижением скорости поездов. Пока меры усиления осуществляются штатным составом сотрудников, но в случае необходимости количество людей для обеспечения безопасности работы метро будет увеличено. Все идет в штатном режиме, никаких сбоев или задержек в движении поездов не было», — заявили представители подземки.

17:22

Движение поездов по часовой стрелке Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено после падения дерева, сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.

«Аварийно-восстановительные бригады закончили работать на месте падения дерева. Движение «Ласточек» по часовой стрелке восстановлено в штатном режиме — электропоезда делают остановки для посадки и высадки пассажиров на всех станциях. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД выводит на первый главный путь те электропоезда, которые следуют по третьему. Чтобы ввести движение в график, к выпуску на линию готовятся резервные составы», — говорится в сообщении.

17:29

Московский штормовой циклон с сильными дождями, градом и шквалистым ветром идёт на ПФО. По прогнозу Гидрометцентра России, 1−2 июля в Приволжском федеральном округе ожидается ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с. 1 июля на севере округа ливневый дождь, гроза, град. 1−2 июля на юге округа ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с. 2 июля в Башкирии сильный дождь, в Пермском крае сильный дождь, гроза.

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17:36

В Рязанской области оперативные службы переведены на режим работы «Повышенная готовность» — в ближайшие часы на территории региона ожидается резкое ухудшение погоды: ливни, грозы, усиление ветра до 20 метров в секунду и даже град.

17:50

Орловские спасатели также предупреждают о резком ухудшении погоды в регионе: в область придут дожди, где-то умеренные, а где-то и ливневые, усилится ветер. О шторме речи не идет, но служба спасения работает в режиме повышенной готовности.

17:54

Воронежскую область сильный ураган обойдет стороной, но вот на выходные синоптики прогнозируют дожди и грозы — непогода затронет, преимущественно, южные районы региона.

17:55

Пустые улицы Москвы во время «ветхозаветного» потопа — это большая заслуга МЧС и правительства Москвы, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Они учли старые ошибки, всех горожан вовремя известили о предстоящем ненастье, до каждого донесли, как опасна такая непогода», — отметил парламентарий. «Результат — москвичи испугались и вовремя ушли с улиц, воздержались от поездок на машинах. Даже традиционная пятничная «дачная пробка» в центре рассосалась мигом», — указал депутат Госдумы.

18:13

Специалисты ПАО «МОЭСК» восстанавливают электроснабжение в Московской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

«Энергетики МОЭСК восстанавливают электроснабжение, нарушенное в результате неблагоприятных погодных условий. Ремонтные работы идут на западе Московской области и в ТиНАО. Среди наиболее пострадавших районов — Истринский, Наро-Фоминский и Рузский. Отключенных социально значимых объектов на территории Подмосковья нет. Ситуация контролируется», — заявили энергетики.

В настоящее время в восстановительных работах задействованы более 60 мобильных бригад (свыше 200 человек) и порядка 100 единиц спецтехники.

18:14

На Горный Алтай опускается ночь. Пока всё спокойно, хотя днём шли дожди. По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 1 июля в Республике Алтай местами ожидается очень сильный дождь, грозы, возможен град.

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18:31

А в Переделкино снова выглянуло солнышко. Надолго ли оно появилось наверняка сказать сложно. Но вот то, что мрачный прогноз синоптиков, в нашей части Новой Москвы не сбылся, уже можно утверждать со всей определенностью

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18:47

В Москве началась третья волна шторма. Сильнейший ливень сопровождается громом и молниями.

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18:52

Из-за непогоды задержано порядка 100 рейсов в столичных аэропортах. Так, в Шереметьево задержано 48 рейсов, в Домодедово — 51.

18:53

На севере столицы пока светит солнце

18:55

Около 18:00 в Ставропольском районе Самарской области упал легкомоторный самолет. Один пострадавший. Результат непогоды?

18:56

В Калуге летняя духота с температурой воздуха +29 в тени сменилась ливнем, ураганом и проливным дождем.

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18:57

По прогнозу Гидрометцентра России,

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19:00

Петербургская погода продолжает оставаться непредсказуемой. Прогнозы относительно ливневых дождей не оправдались, — хотя, сильный ветер и пасмурное небо могут еще принести сюрпризы, а завтрашний прогноз остается пессимистичным. Во всяком случае, лета в Питере уже не ждут.

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19:05

Жители Александрова Владимирской области жалуются, что город затопило буквально на глазах. На улицах глубокие непроходимые лужи, а в районе центрального рынка вода поднялась до дверей автомобилей и многие машины заглохли.

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19:09

В Новгородской области ливнем размыло дороги. Очевидцы сообщают о размытых трассах в Любытинском и Окуловском районах Новгородской области. Так, житель Любытино опубликовал видео, на котором видно, как потоки воды размывают основание проезжей части на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино. В социальных сетях местные жители пишут, что дорога перекрыта.

В реку превратился и участок дороги между райцентрами Окуловка и Крестцы — по словам очевидцев, здесь вышел из берегов ручей.

19:22

Количество заявок о скоплениях воды из-за ливня в Москве выросло до 60, сообщает пресс-служба Мосводостока. Ранее Мосводосток сообщал о 30 заявках о возникновении потопов в столице.

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19:24

Тучи над Кремлём сгущаются… После ливня Москва снова стоит в пробках

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19:32

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Доподлинно установить не удалось, то ли эта река на пешеходной дорожке в микрорайоне Переделкино Ближнее, появляется после каждого дождя, даже не такого «ветхозаветного» потопа как нынешний потому, что проектировщики забыли запроектировать ливневую канализацию, то ли пожадничал застройщик. Но картина этого бурного потока, очень похожа на кадры из знаменитого мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку. За одним только исключением, этот поток размывает газон, который теперь видимо будут перекладывать, и может не по одному разу за сезон, и, возможно, за счет местных жителей.

19:32

К Москве приближается третья волна ливней, сообщает Росгидромет. Ливневая волна подойдет ко МКАДу после 20 часов вечера, в основном осадки затронут юг и запад столицы. В настоящее время осадки идут с запада на восток фронтом, растянувшимся примерно от Твери до Калуги, уточнили в Росгидромете.

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19:35

Во время ливня в Москве на крышу крыльца дома по Доброслободской улице, 10 стр. 5, упали кирпичи из кладки на стене. Пострадавших нет. Дом включён в первую волну так называемой «реновации». Кстати, помимо мигрантов, до недавнего времени там проживали семьи военнослужащих, стоявших в очереди на получение жилья.

19:37

Городское хозяйство столицы работает в усиленном режиме без сбоев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице «ВКонтакте».

"Город пережил еще одну стихию, которую метеорологи назвали «ветхозаветным потопом». Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта. В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы», — отмечает градоначальник.

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19:40

По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду сохранятся в Москве до субботы, 1 июля.

19:41

По данным МЧС, в Москве повалило более 17 тыс. деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Кроме того, повреждения получили свыше 2,1 тыс. автомобилей.

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19:43

Ливни сократили очередь желающих поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся сейчас в Москве. Время ожидания паломников в очереди к мощам на фоне резкого ухудшения погоды в столице сократилось с пяти часов до одного.

19:59

Новгородское региональное управление МЧС работает в режиме повышенной готовности в связи с повреждениями автомобильных дорог. Ливнем размыло трассы как минимум в трёх районах области: Любытинском, Крестецком и Окуловском.

Наиболее сложная обстановка — в Любытинском районе, где на автодороге Спасская Полисть — Боровичи в районе населенного пункта Погорелка повреждено дорожное полотно.

Проезд на данном участке дороги невозможен. Организован объезд через н.п. Вычерема.

В Крестецком районе у деревни Ручьи дорога превратилась в ручей — проезд перекрыт, вода переливается через проезжую часть.

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20:18

Возле Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы работает служба Мосгаза. Возможно, причиной приезда бригады стал контроль состояния Вечного огня из-за ливня.

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20:22

Одним из самых популярных видов обуви в Москве летом 2017 года стали резиновые сапоги. За отсутствием официальной статистики можно сказать, что они есть в гардеробе каждой второй москвички. Виной тому — небывалые погодные катаклизмы.

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20:25

Из-за потока воды Тверская улица Москвы напоминает тайский курорт. Тут и вода, и «пальмы»… Столичные ливни обеспечили самый бюджетный отдых.

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20:39

МКАД на юге Москвы в многокилометровых пробках. Выезд из города по основным магистралям традиционно для пятницы затруднён. Ситуацию осложняет ливень.

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20:55

Последний день июня Москва и регионы ЦФО отметили серией мощных ливней. По прогнозам синоптиков, дожди и грозы продолжатся до ночи на 3 июля.

Ожидается, что по итогам трёх ливневых дней в центральной России выпадет порядка 20% месячной нормы осадков. Кроме того, сохраняется опасность падения деревьев и неустойчивых конструкций: порывы ветра днём 30июня достигали 22 м/сек. Как пояснили ИА REGNUM в ситуационном центре Гидрометцентра России, наиболее опасным с этой точки зрения временем суток является день: холодный фронт сталкивается с максимально прогретым воздухом.

Хотя шквальный ветер не перерос в ураган, пришедший в ЦФО юго-восточный циклон все равно привел к жертвам. По предварительным данным, в Москве погиб один человек и еще девять жителей получили травмы различной степени тяжести. Также сообщалось о поваленных деревьях и обрывах линии электропередач в регионах действия циклона.

21:01

В соцсетях появилось предложение назвать прошедший 30 июня в Москве ураган «Собянин».

«Ему же приятно будет, да?», — пишет пользователь

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