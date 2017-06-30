Калуга, 30 июня, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Прошло три месяца с тех пор, как калужский Центральный муниципальный рынок, насчитывающий более чем двухсотлетнюю историю, был официально ликвидирован, а работающие на нем предприниматели разогнаны городскими властями. Уничтожение рынка вызвало небывалый общественный резонанс и протестные выступления с требованиями вернуть торговые точки на место. Однако в городе планомерно реализуется инициатива губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который предложил создать на месте рынка некий парк, названный им «парком неподкупности власти», сообщает 30 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Мартышенко На публичных слушаниях в городской управе Калуги

28 июня 2017 года, уже после «расправы» над рынком, в городской управе Калуги состоялись публичные слушания, в которых приняли участие депутаты, краеведы, предприниматели и гражданские активисты. Обсуждался вопрос освоения высвободившихся территорий. Соответствующий проект представили приглашенные из Санкт-Петербурга специалисты.

Предполагается, что в историческом центре Калуги возведут новую парковую зону с площадками для досуга, занятий спортом и прогулок. Купольное здание бывшего рынка реконструируют и приспособят культурно-досуговый центр для детей и подростков. Также изменят движение на ряде центральных калужских улиц.

Проект захватил и ещё одну местную достопримечательность — Березуйский овраг, который обещают сохранить в качестве природного памятника с восстановлением в нём часовен и деревянного пешеходного моста.

Несмотря на поток вопросов в адрес представителей муниципалитета и проектировщика, а также обещания подготовить соответствующее заключение на имя городского головы Константина Горобцова, который должен принять окончательное решение в течение 15 дней, выяснялось, что учитывать мнение жителей в калужской администрации не обязаны, так как они носят рекомендательный характер.

При этом каким именно будет вердикт Горобцова, которого губернатор Артамонов пригласил в Калугу из столичного Солнцево, предугадать несложно. Особых иллюзий у жителей Калуги нет.

«Стоит заметить, что в Калуге общих правил проведения публичных слушаний не существует, — заявил корреспонденту ИА REGNUM бывший глава Калуги, политолог Виталий Черников. — Есть отдельные муниципальные акты, регулирующие порядок организации и проведения слушаний по тем или иным вопросам. Я насчитал их как минимум три. А, к примеру, отдельного акта по проведению бюджетных слушаний вообще нет. К тому же, публичные слушания совершенно не популярны у горожан. Причин, как минимум, две. Одну я уже назвал — отсутствие единых правил их проведения. Каждый документ устанавливает свои собственные нормативы по инициированию слушаний, срокам их проведения, процедуре обсуждения и выявлению мнения граждан по поводу выносимых на слушания вопросов. Тут несложно запутаться и юристу, что уж говорить о рядовых калужанах. Вторая причина — это отвратительная, на мой взгляд, система оповещения граждан о проводимых слушаниях. Постановление об их проведении публикуется в приложении к официальной городской газете, которое (приложение) издается тиражом… 500 экземпляров на 350-тысячный город! Естественно, всё это не стимулирует граждан на поиск информации о слушаниях».

По словам Виталия Черникова, до последнего времени основными участниками публичных слушаний являлись чиновники городской управы и депутаты местной думы. Иногда они разбавлялись студентами калужских вузов, в ряде случаев на них приходили действительно заинтересованные граждане, как правило, случайно узнавшие о дате и месте проведения слушаний.

«На слушаниях 28 июня обсуждался вопрос, который держит весь город в напряжении уже почти девять месяцев. Речь об идее губернатора Артамонова построить на месте Центрального городского рынка парк. Пока это было только идеей — на неё реагировали как на одну из многочисленных бесперспективных фантазий Анатолия Дмитриевича. Но в сентябре 2016 года от слов руководитель региона перешёл к делу. В итоге Центральный рынок снесен, асфальт перед зданием рынка взломан, восемь месяцев территория в центре Калуги пустует, а четыре из них она простояла в виде городской помойки, пока возмущение калужан не вылилось в социальные сети и в СМИ. В таких условиях на слушания пришло порядка 80 человек, не считая чиновников. Проектная организация из Санкт-Петербурга в течение месяца за 2,5 млн рублей из бюджета Калуги нарисовала серию картинок, которые предлагалось одобрить в качестве новой планировки сразу нескольких городских кварталов. В ходе обсуждения со стороны выступавших граждан не прозвучало ни одного предложения по одобрению предложенного проекта планировки», — подчеркнул бывший глава города.

По его словам, собравшиеся жители хотели обсудить не качество «картинок» проектировщиков, а целесообразность самой идеи закрытия рынка со строительством парка на его месте, но представитель городской управы Лариса Дышлевич, которая вела слушания, неоднократно пресекала эмоциональные выступления. Тем не менее, общий посыл большинства жителей не изменен — парк не нужен, верните нам рынок.

«Однозначно солидарен с мнением сторонников сохранения рынка. Тем более, что предлагаемое проектировщиками решение в случае его воплощения приведет к транспортному, социальному и экономическому коллапсу в самом центре Калуги. Судите сами, предлагается перекрыть в районе рынка одну из загруженных транспортных артерий города — улицу Дзержинского. Это при том, что сейчас на ней одностороннее движение, а на двух параллельных улицах — встречное и тоже одностороннее. Для решения этой проблемы проектировщики предлагают пробить новую улицу по границе уникального Березуйского оврага, который в своё время являлся естественным рвом Калужской крепости, и вывести эту дорогу в створ Каменного моста — федерального памятника архитектурного и строительного зодчества последней трети XVIII века. Движение по мосту однополосное в обе стороны, поэтому появление там насыщенного транспортом перекрёстка со светофором приведёт к резкому росту пробок», — заявил Черников.

Выступая на слушаниях, он предложил признать работу проектной организации неудовлетворительной, в связи с недостаточно аргументированным обоснованием выбранного варианта планировки, и вернуть рынок на его историческое место.

«Принимать проект планировки данной территории в представленном на слушаниях виде категорически нельзя. Это мнение мною было открыто высказано, и я убедился, что его разделяет большинство пришедших на слушания людей «с улицы». Теперь дело за малым: убедить господина губернатора Артамонова в нашей правоте или ждать, когда его всё же отправят в отставку, о чём уже давно мечтают многие жители нашего города. Тогда многое в регионе встало бы, наконец, на свои места», — считает Виталий Черников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея ликвидации Центрального муниципального рынка Калуги несколько лет назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Тогда он предложил оборудовать на месте рынка дендропарк. Ориентировочной стоимость строительства оценивалась в 800 млн рублей.

Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса, однако компромисса достичь не удалось. Они обратились в городскую думу Калуги не столько за помощью, сколько за объяснением происшедшего, но большинство депутатов городской думы, в том числе ее председатель Александр Иванов, отказались от диалога с малым бизнесом.

Тогда калужские предприниматели обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и в Общественную палату РФ, но решение осталось прежним. В прокуратуре также посчитали, что действия калужской администрации правомерны.

По предварительной оценке, из-за ликвидации торговых площадей рынка, работу потеряли и возможность обеспечивать свои семьи потеряли до 4 тыс. человек.