Москва, 30 июня, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Процесс согласования возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 начался. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, известны ли время и формат встречи, Песков пояснил, что такие детали пока не согласованы, они будут определены по дипломатическим каналам.

Представитель Кремля напомнил, что ранее говорил о контактах глав России и США, которые в том или ином виде состоятся в Гамбурге. Теперь же, по его словам, решено подумать о времени и конкретной форме мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о том, что в числе глав государств, с которыми Дональд Трамп встретится на полях саммита «Большой двадцатки», будет и российский лидер Владимир Путин.

Директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон сообщил, что конкретная повестка дня главы США еще не определена. По его словам, «обсуждаться будет то, что захочет наш президент».

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Напомним, что двенадцатый по счету саммит глав государств и правительств «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7—8 июля 2017 года. В нем примут участие лидеры России, США, Аргентины, Австралии, Франции, Индонезии, Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Турции, а также главы правительств Канады, Индии, Италии, Японии, Великобритании, председатель Китая, канцлер Германии, король Саудовской Аравии, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.