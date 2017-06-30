Калуга, 30 июня, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В числе обновлений модели называются: новый дизайн головной оптики, расширение оснащения в различных комплектациях, новые цвета окраски кузова, опции мультимедиа.

Пресс-служба Skoda В Калуге стартует производство обновленного SKODA RAPID

Рапид собирается в Калуге с 2014 года. Детали кузова проходят на производстве сварку, грунтовку, антикоррозийную обработку, окраску. Последующая сборка авто, включающая все последующие конвейерные операции, также происходит на этом заводе. Все производственные процессы сохранятся и для обновленной модели.

«Skoda Rapid — важная модель для марки в России, — отметил Ян Прохазка, Руководитель Skoda Auto Россия. — С момента запуска этого автомобиля в 2014 году он неизменно пользовался успехом у клиентов, и вот, спустя три года, мы рады представить обновленный Rapid. Тот факт, что мы производим данную модель локально, позволяет нам еще больше укрепить позиции марки в России».

Обновленный Шкода Рапид будет оснащаться мотором калужского производства. Это двигатель 1,6 MPI (90л.с или 110 л. с), который устанавливается и на другие модели бренда. Производство мотора было локализовано в Калуге в 2015 году. В паре с этим двигателем будут работать две трансмиссии на выбор. Это пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат.

Пресс-служба Skoda В Калуге стартует производство обновленного SKODA RAPID

В пресс-службе Шкода ИА REGNUM сообщили и объемы производства. Работая в две смены, завод будет производить порядка 110 автомобилей данной модели в сутки.

В мае Шкода Рапид занял 15 место в рейтинге продаж АЕБ (ассоциация европейского бизнеса) с цифрой в 2 406 автомобилей. Это на 13 машин больше чем в мае предыдущего года.

В числе конкурентов этой модели можно назвать Лада Веста, Форд Фиеста, Хёндэ Солярис, Киа Рио, Фольксваген Поло.

Обновления текущей модели — общепринятая практика в автомобильном бизнесе, позволяющая удерживать интерес к модели и бренду, обращаться к владельцам автомобилей марки от имени дилера, предлагая ознакомиться с новинкой.

Сейчас Шкода Рапид предыдущей генерации продается по цене от 599 000 рублей. А обновленная стартует от 604 000 рублей. На официальном сайте производителя модель представлена в четырех комплектациях, две из которых будут оснащаться не упомянутым мотором и механической трансмиссиией или коробкой автомат, а мотором 1,4 мощностью 125 л. с и трансмиссией DSG-7 ступеней.

В салонах официальных дилеров обновленный Рапид появится в июле 2017 года.