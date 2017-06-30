Москва, 30 июня, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Ужесточение требований США не отразится на работе международного аэропорта «Домодедово». Об этом «Национальной службе новостей» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Виктор Васнецов. Ковер-самолет. 1880

«В 2016 г. аэропорт («Домодедово») уже проходил аудит экспертной комиссии управления транспортной безопасности министерства внутренней безопасности США (TSA), — говорится в сообщении. — По итогам аудита эксперты TSA подписали протокол о соответствии аэропорта требованиям безопасности, которые утверждены Международной организацией гражданской авиации».

В пресс-службе аэропорта также отметили, что прямые пассажирские и грузовые рейсы в США из «Домодедово» не выполняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщил, что власти США приняли решение о введении новых мер безопасности в отношении прибывающих в страну иностранных пассажирских самолетов.

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