Калининград, 30 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Власти Калининградской области прогнозируют продолжение следственно-оперативных действий по громкому «стадионному делу». Об этом в эфире ГТРК «Калининград» сообщила председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

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«Оперативные действия, к сожалению, могут быть еще, — сказала она. — Наверное, будут изучены документы, предприняты меры в отношении людей».

Напомним, накануне в правительстве Калининградской области в течение всего дня шли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о завышения объемов работ при начальном этапе строительства стадиона «Калининград-Арена» к ЧМ-2018.

Врио губернатора Антон Алиханов заявил, что «замеченным в коррупции чиновникам нет места в региональном правительстве».

По информации портала «Клопс», силовики задержали чиновника Государственного казенного учреждения Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (структура Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области). Задержанный чиновник (его фамилия не разглашается) этапирован в Москву.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в отношении директора «Регионального управления заказчика капитального строительства» Сергея Черномаза минувшей весной было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Чиновник подозревается в незаконном перечислении бюджетных средств на счет подрядчика, реконструирующего Калининградский противотуберкулёзный диспансер.

Кроме правительства, обыски прошли в офисе компании «ГлобалЭлектроСервис» (дочка группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося в списке Forbes богатейших бизнесменов России на 93-м месте), которая и выиграла тендер на подготовку площадки под стадион стоимостью 785 млн рублей. Работы были завершены в 2014 год.

В настоящее время готовность главной спортивной арены Калининграде превышает 60%.