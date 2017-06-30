Пермь, 30 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В Пермском крае региональное отделение движения «Голос» заявило о том, что опасения об административном давлении при прохождении муниципального фильтра в рамках предвыборной губернаторской кампании начинают оправдываться. Заявление о ситуации вокруг сбора подписей опубликовано на официальном сайте движения за честные выборы.

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«Пусть пока это единичные факты, а информацию, распространяемую пермскими анонимными Телеграм-каналами и рядом СМИ о давлении глав на местных депутатов, не представляется возможным проверить. Тем не менее, мы выражаем озабоченность появлением данной информацией и призываем правоохранительные органы, органы государственной и местной власти, избирательные комиссии обратить на это пристальное внимание», — сказал председатель регионального отделения в Пермском крае, член Совета движения «Голос» Виталий Ковин.

В частности, он отметил информацию о ситуации в Гайнском районе. Согласно поступившим сведениям, местная чиновница (и.о. заместителя муниципального образования) участвовала в организации сбора подписей депутатов Земского собрания, а также депутатов сельских поселений района. От ее имени по администрациям поселений района был разослан файл с графиком сбора подписей по Гайнскому району. К единственному нотариусу района 38 местным депутатам предлагалось прибыть 15−17 июня с тем, чтобы оставить свои подписи о поддержке кандидата на губернаторских выборах.

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Ковин особое внимание обратил на то, что среди этих 38 депутатов только шесть являются депутатами-самовыдвиженцами, остальные представляют «Единую Россию», что наталкивает на мысль о том, в пользу кого из кандидатов собираются эти подписи.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь крайизбиркома Валерия Рыжова, рабочая группа Избирательной комиссии Пермского края рассмотрела заявление регионального отделения движения «Голос» и приняло решение о передаче материалов в прокуратуру.

Один из местных экспертов, комментируя ситуацию в Гайнском районе, выразил мнение, что на местах стараются выслужиться. Между тем, в движении «Голос» вмешательство чиновников в организацию сбора подписей и административное давление на депутатов называют нарушением принципов равенства кандидатов и политического нейтралитета органов власти при проведении выборов.

По поводу предвыборной ситуации в Гайнском районе Виталий Ковин считает, что скорее всего, речь не идет о каком-либо давлении на муниципальных депутатов, хотя все же вызывает вопрос необходимость сбора подписей у такого большого количества депутатов одного района (чтобы выполнить требуемую норму достаточно не более 10 подписей с одного из 36 районов).

Стоит отметить, что ранее политконсультант Людмила Ознобишина сделала акцент на том, что сейчас главы муниципалитетов демонстрируют парад лояльности врио губернатора Максиму Решетникову. И они считают для себя чёрной меткой, если кто-то из района отдаст свою подпись не тому кандидату. Очень и очень многие главы хотят обеспечить максимальное количество подписей в муниципальном фильтре врио губернатора.

В Пермском крае период выдвижения кандидатов на губернаторские выборы завершился 29 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост главы региона претендуют семь человек. Среди них врио главы Прикамья Максим Решетников («Единая Россия»), Ирина Филатова (КПРФ), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Константин Окунев («Города России») и Олег Хараськин (партия «Великое Отечество»).

Первым этапом на пути их регистрации является сбор подписей депутатов муниципальных образований Пермского края, преодоление так называемого муниципального фильтра. Кандидатам необходимо собрать не менее 234 подписей местных депутатов и (или) избранных глав Прикамья.