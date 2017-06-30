Москва, 30 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Шквалистое усиление ветра до 19−24 м/с ожидается в российской столице 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

ИА REGNUM Гроза в Москве 30 июня 2017 года

«По прогнозам синоптиков (ФГБУ «Центральное УГМС») в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, с 12:30 ч. 30 июня до 03:00 ч. 1 июля Московской области и городе Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра 19−24 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате неблагоприятной погоды на территории Москвы вероятны подтопления, затруднение движения транспорта и ДТП. Также могут произойти повреждения ЛЭП, кровель домов и слабо укрепленных конструкций. Возможен повал деревьев.

Спасатели предостерегли жителей столицы от повреждений контакта с не оборудованными молниезащитой объектами, которые во время грозы могут быть поражены молниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 июня Гидрометцентр России сообщил, что в российской столице ожидается сильное повышение температуры воздуха — она составит до +28 °С, а также гроза с градом.

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