Москва, 30 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила главе Минсвязи Николаю Никифорову рассмотреть вопрос об отмене платы за роуминг между РФ и Белоруссией.

Barn Images Разговоры по мобильному телефону

«Давайте, как Евросоюз, оперативно решим это», — обратилась Матвиенко к министру связи РФ Николаю Никифорову в ходе IV форума регионов двух стран.

При этом сенатор призвала его не идти на поводу у мобильных операторов.

«Если зависеть от операторов, то, боюсь, что это затянется надолго», — полагает она.

По предложению Матвиенко вопрос будет проработан в течение месяца профильными министерствами РФ и Белоруссии, в случае необходимости Совфед готов подключиться к работе.

«Мы хотим, чтобы наши люди общались, регионы общались. Но не бедные у нас эти компании мобильной связи», — добавила сенатор.