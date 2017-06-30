Ярославль, 30 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. 30 июня руководство ярославского обкома КПРФ и партийные активисты вышли с серией одиночных пикетов в знак протеста против снятия политической рекламы партии с городских маршруток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет в Ярославле

Пикетчики вышли с лозунгами «Остановим самодура», «Испугались правды?», «Освободим город от Слепцова», «Нет нечестным выборам».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лозунги «Правда — значит КПРФ» и «Освобождение» в ночь на 30 июня были сняты с ряда маршрутных такси. Коммунисты заявили, что официально оплатили имиджевую политическую рекламу, что не запрещено законом. Аналогичная реклама ЛДПР и будущих кандидатов от «Единой России» активно размещается в городе как на транспорте, так и на билбордах. По информации руководства регионального отделения партии, команда снять рекламу коммунистов поступила из мэрии города. В пресс-службе мэрии Ярославля заявили, что такую команду никто не давал.

«Размещение рекламы на транспорте не входит в компетенцию мэрии. Это частный бизнес и мы не можем в него вмешиваться. Мы слышали о том, что депутат областной думы коммунист Александр Воробьев говорил о некоем звонке из мэрии перевозчикам с требованием снять имиджевую рекламу КПРФ, но у нас информации об этом нет. Мэрия и перевозчики договорилась, что с 1 сентября на всем пассажирском транспорте не будет никакой рекламы, чтобы не создавать визуальной пестроты на улицах города. Но до осени владельцах автобусов и «Газелей» сами вправе решать что им стоит размещать, а что нет», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе мэрии города Ярославля.

Однако сообщение пресс-службы опроверг сам Владимир Слепцов. 30 июня на планерке в мэрии он потребовал разобраться с рекламой коммунистов. Речь мэра приводит агентство «Ярновости».

«Это политическая реклама, причем негативного характера. Мы, все сидящие здесь, стараемся навести в городе порядок, созидать, объединить все политэлиты. Мирное сообщество должно быть. И все равно кто-то пытается ложку дегтя в бочку с медом опустить. Разберитесь. Это какая-то политическая акция, и я прошу провести служебную проверку вплоть до заявления. Чтобы люди не начинали опять себя негативно чувствовать в Ярославе. На автобусах не должно быть ничего и никогда, люди должны пользоваться качественными перевозками. Я прошу совместно с ГИБДД усилить работу по оставшимся автобусам», — цитирует мэра Ярославля Владимира Слепцова агентство «Ярновости».