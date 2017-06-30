Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Корвет «Гремящий» проекта 20 385 спустили на воду 30 июня судостроители завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Корвет будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и в 2018 году войдет в состав Тихоокеанского флота.

Карина Саввина ИА REGNUM Спуск на воду корвета «Гремящий»

Корвет «Гремящий» стал четвертым кораблем с этим именем, построенным на «Северной верфи», и десятым в истории отечественного флота. Первый фрегат «Гремящий» появился еще в 1762 году в Архангельске.

Церемония спуска корабля на воду открылась торжественным митингом под звуки российского гимна. Начальник управления кораблестроения ВМФ, контр-адмирал Владимир Тряпичников поприветствовал строителей, передал им поздравления от главнокомандующего ВМФ Владимира Королева с прошедшим профессиональном праздником.

«Сегодня производим спуск этого красавца, боевого корабля с новейшим комплексом вооружений», — сказал Тряпичников.

Вице-адмирал в отставке Владимир Доброскоченко, который служил на одном из «Гремящих», пожелал новому кораблю семь футов чистой воды под килем, что было встречено троекратным «ура».

Новый «Гремящий» в длину составляет 104 метра, в ширину — 13 метров. Он способен развить скорость до 27 узлов и преодолевать до 3 тыс. 500 миль. «Гремящий» рассчитан на 99 человек экипажа и может провести 15 суток совершенно автономно. Корвет оснащен 100-мм артиллерийской установкой А-190−01, двумя 30-мм зенитными автоматами АК-630М, универсальным ракетным комплексом «Калибр-НКЭ», зенитным ракетным комплексом «Редут», противолодочным комплексом «Пакет» и противолодочным вертолетом Ка-27.

После перевода корвета к достроечной набережной он получит питание с берега на свой главный распределительный щит. Уже в августе на «Гремящем» начнутся швартовные испытания. За это время корабелам необходимо «закрыть» более сотни швартовных удостоверений на устанавливаемые системы и приборы. Параллельно продолжатся достроечные работы, в том числе оборудование и зашивка жилых, санитарно-бытовых помещений и камбузов, устройство изоляции. Уже сейчас на корвете устанавливают штатное вооружение.

В строительстве «Гремящего» участвуют более сотни основных поставщиков, от Хабаровска до Махачкалы, всего — более трех тысяч контрагентов.

Как отметил генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев, «Гремящий» проекта 20 385 значительно превосходит корветы предыдущих проектов.

«В нем улучшены ходовые характеристики, используется самое современное вооружение, для уменьшения заметности применяется радиопоглощающее покрытие. На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — сказал Пономарев.

Экипаж предполагается разместить на корабле уже осенью, а весной следующего года корвет отправится на ходовые испытания. Передать заказ министерству обороны необходимо до конца 2018 года.

Добавим, многоцелевые корветы проекта 20 385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также разнообразных задач в ближней морской зоне. Радиолокационная, акустическая и оптическая заметность снижается за счет оригинальной архитектуры и композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенного в корпус ракетного вооружения и антенных постов.