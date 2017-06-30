13:45

В настоящее время стартовало пленарное заседание IV форума регионов России и Белоруссии.

На нём выступят президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

13:46

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в сотрудничество регионов России и Белоруссии вовлечены все субъекты РФ, территориальные единицы Белоруссии.

По её словам, внешнеторговый оборот начал восстанавливать позиции до докризисного уровня. Большая часть оборота осуществляется за счет взаимодействия регионов. «Будем и дальше продолжать развивать многогранные взаимосвязи регионов, гармонизацию законодательств стран для более эффективного взаимодействия стран, бизнеса», — подчеркнула она.

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13:47

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируется закупить 125 автобусов Минского автомобильного завода.

13:52

«Наш город интенсивно работает с Белоруссией, — заявил губернатор Санкт-Петербурга. — Республика стабильно занимает первое место по объёму товарооборота с Санкт-Петербургом среди стран СНГ и входит в десятку ведущих партнёров среди зарубежных стран».

13:55

«Вчера прошла презентация по производству в Санкт-Петербурге ноутбука, а также моноблока на базе отечественного микропроцессора», — сообщил Георгий Полтавченко.

13:57

Владимир Путин начинает выступление на пленарном заседании IV форума регионов России и Белоруссии.

13:58

Путин поприветствовал гостей на форуме. По его словам, на почве добрососедства двух государств «развивается сотрудничество практически по всем направлениям».

13:59

России и Белоруссии «вместе удалось выстроить эффективную структуру кооперации для наращивания деловой активности и притока капитала в экономики обеих государств», — заявил Владимир Путин.

14:00

4 млрд долларов прямых капиталовложений поступило из России в Белоруссию, сообщил Путин. Деньги инвестированы в развитие транспорта, обрабатывающей промышленности.

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Белоруссия инвестировала в сельское хозяйство, фармацевтику и розничную торговлю более 600 млрд долларов.

14:01

Нынешний форум посвящен расширению сотрудничества в сфере инновационных технологий. Сегодня буквально на глазах здесь формируется новый промышленный уклад, отметил президент РФ.

14:02

По мнению Путина, от того, как Белоруссия и Россия сегодня будут кооперироваться в сфере высоких технологий, в вопросе поиска новой ниши в условиях нового технологического уклада, будет зависеть судьба обеих стран. «Нужно наращивать усилия по созданию высокотехнологичных кластеров», — подчеркнул он.

14:03

Неотъемлемая часть экономики будущего — транспортная инфраструктура, подчеркнул президент РФ. Он пообещал совершенствовать сеть панъевропейских транспортных коридоров

14:03

В Островце создадут АЭЦ. Город станет таким же научным центром как Обнинск

14:03

Российские ученые способны создавать уникальные интеллектуальные продукты, которые выдерживают конкуренцию на мировых рынках.

14:04

Началось выступление президента Республики Белоруссии Александра Лукашенко

14:05

Лукашенко заявил, что в нынешнем году отмечалось вадцатилетие союза Белоруссии и России. «За два десятилетия сделано немало: сделано столько, сколько не сделали ни одно из государств планеты в интеграции»

14:06

Лукашенко: «Не лести ради хочу поблагодарить руководителей двух верхних палат парламентов России и Белоруссии»

14:08

Ежегодное проведение таких мероприятий позволяет поддерживать и укреплять связи между Белоруссией и Россией. «Сегодня на форуме — около 80 регионов РФ и все регионы Белоруссии. Конечно, важно, что мы показываем этим регионам, чего мы достигли, проводим даже тематические форумы», — отметил Александр Лукашенко.

«Если мы застрянем по этой теме, по какой ведём сейчас диалог, ничего нам не поможет», — Лукашенко считает, что ни нефтегаз, ни другие ресурсы не помогут странам восстановить свои позиции в мировой экономике, если сейчас не начать работать совместно по высокотехнологичным направлениям.

14:09

Речь президента Белоруссии интересна не всем… В зале есть те, на кого его слова наводят дремоту.

14:09

Промышленность Белоруссии состоит на треть из высокотехнологичных отраслей.

14:10

Передовые государства ушли вперёд в плане развития инновационных форм. «Мы отстаём и нам надо успеть», — уверен глава республики.

14:10

«Думаю, что авторитетные научные школы России смогут найти привлекательные направления для сотрудничества с белорусскими коллегами», — отметил белорусский лидер.

14:11

На современном этапе развития главный ресурс — информация. Тезис «кто владеет информацией, тот владеет миром» — отражает реалии современной политики и экономики, считает Лукашенко.

14:12

Развитие человеческого потенциала, рост эффективности госуправления, формирование цифровой экономики, формирование безопасности граждан и государства — вот приоритеты развития республики, подчеркнул белорусский президент.

Динамичнее могли бы развиваться контакты двух стран в сфере информтехнологий на уже действующих площадках, уверен он. Например, «Парк высоких технологий» в Минске.

14:13

Амбициозная задача — превратить Белоруссии в IT-страну. Готовим нормативно-правовые условия для этого. Они были подготовлены как белорусскими, так и российскими специалистами.

14:14

Лукашенко призвал российских специалистов работать в «Великом Камне», белорусско-китайский индустриальный парк, который находится на траектории Нового Великого Шёлкового Пути. «Условие — создавать продукцию завтрашнего дня, а не сегодняшнего. Продукцию сегодняшнего дня мы не продадим», — подчеркнул Лукашенко.

14:15

Глубокая кооперация в сфере высокотехнологичной наукоёмкой продукции особенно важна с учётом возрастающей конкуренции на рынке — Лукашенко.

14:15

Санкции вас и нас подтолкнули на развитие кооперации в сфере высоких технологий — Лукашенко.

14:16

«Ваше движение по импортозамещению — мы к этому раза три подходили на моей памяти. Санкции, это несчастье подтолкнуло Россию в очередной раз к сильнейшему движению по импортозамещению. И мы оказались в тренде — мы подстроились под это направление, и сегодня нам с россиянами проще работать по импортозамещению», от — отметил белорусский президент.

14:16

Лукашенко: «Кадровый потенциал не только сохранили, но приумножаем. 26 тысяч человек наукой в Белоруссии занимаются в научной сфере».

14:17

Лукашенко отметил важность сотрудничества в подготовке молодых учёных. «Молодые учёные должны иметь все возможности для тесных контактов со своими коллегами»

14:18

Лукашенко: в настоящее время действуют 7 совместных российско-белорусских центров и лабораторий. В стадии формирования ещё три — в том числе с Курчатовским институтом в Москве, Кузбасским техническим университетом.

14:20

«Убеждён, что высоким научным критериям должны соответствовать программы, которые мы финансируем в рамках Союзного государства». Более 40 таких программ уже профинансированы, указал президент Белоруссии.

«Это позволит объединить потенциалы двух стран и укрепить национальную безопасность. Мы делаем акцент на взаимодополнении наших возможностей», — указал президент

14:20

«Не бывает визита российского губернатора в Беларусь, с которым я бы не встретился. Это практика моей работы и моей жизни».

14:21

Лукашенко рассказал о сотрудничестве Белоруссии с Сахалином — там развивается совместное сельскохозяйственное производство на основе белорусского сырья и техники.

14:22

«Все российские регионы для нас, белорусов, близки»

14:23

Лукашенко завершает речь. «Мы едем друг к другу как братья, как родные», — указал он и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран в сфере высоких технологий.