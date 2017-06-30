IV форум регионов России и Белоруссии: Трансляция
В настоящее время стартовало пленарное заседание IV форума регионов России и Белоруссии.
На нём выступят президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в сотрудничество регионов России и Белоруссии вовлечены все субъекты РФ, территориальные единицы Белоруссии.
По её словам, внешнеторговый оборот начал восстанавливать позиции до докризисного уровня. Большая часть оборота осуществляется за счет взаимодействия регионов. «Будем и дальше продолжать развивать многогранные взаимосвязи регионов, гармонизацию законодательств стран для более эффективного взаимодействия стран, бизнеса», — подчеркнула она.
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что к Чемпионату мира по футболу 2018 года планируется закупить 125 автобусов Минского автомобильного завода.
«Наш город интенсивно работает с Белоруссией, — заявил губернатор Санкт-Петербурга. — Республика стабильно занимает первое место по объёму товарооборота с Санкт-Петербургом среди стран СНГ и входит в десятку ведущих партнёров среди зарубежных стран».
«Вчера прошла презентация по производству в Санкт-Петербурге ноутбука, а также моноблока на базе отечественного микропроцессора», — сообщил Георгий Полтавченко.
Владимир Путин начинает выступление на пленарном заседании IV форума регионов России и Белоруссии.
Путин поприветствовал гостей на форуме. По его словам, на почве добрососедства двух государств «развивается сотрудничество практически по всем направлениям».
России и Белоруссии «вместе удалось выстроить эффективную структуру кооперации для наращивания деловой активности и притока капитала в экономики обеих государств», — заявил Владимир Путин.
4 млрд долларов прямых капиталовложений поступило из России в Белоруссию, сообщил Путин. Деньги инвестированы в развитие транспорта, обрабатывающей промышленности.
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Белоруссия инвестировала в сельское хозяйство, фармацевтику и розничную торговлю более 600 млрд долларов.
Нынешний форум посвящен расширению сотрудничества в сфере инновационных технологий. Сегодня буквально на глазах здесь формируется новый промышленный уклад, отметил президент РФ.
По мнению Путина, от того, как Белоруссия и Россия сегодня будут кооперироваться в сфере высоких технологий, в вопросе поиска новой ниши в условиях нового технологического уклада, будет зависеть судьба обеих стран. «Нужно наращивать усилия по созданию высокотехнологичных кластеров», — подчеркнул он.
Неотъемлемая часть экономики будущего — транспортная инфраструктура, подчеркнул президент РФ. Он пообещал совершенствовать сеть панъевропейских транспортных коридоров
В Островце создадут АЭЦ. Город станет таким же научным центром как Обнинск
Российские ученые способны создавать уникальные интеллектуальные продукты, которые выдерживают конкуренцию на мировых рынках.
Началось выступление президента Республики Белоруссии Александра Лукашенко
Лукашенко заявил, что в нынешнем году отмечалось вадцатилетие союза Белоруссии и России. «За два десятилетия сделано немало: сделано столько, сколько не сделали ни одно из государств планеты в интеграции»
Лукашенко: «Не лести ради хочу поблагодарить руководителей двух верхних палат парламентов России и Белоруссии»
Ежегодное проведение таких мероприятий позволяет поддерживать и укреплять связи между Белоруссией и Россией. «Сегодня на форуме — около 80 регионов РФ и все регионы Белоруссии. Конечно, важно, что мы показываем этим регионам, чего мы достигли, проводим даже тематические форумы», — отметил Александр Лукашенко.
«Если мы застрянем по этой теме, по какой ведём сейчас диалог, ничего нам не поможет», — Лукашенко считает, что ни нефтегаз, ни другие ресурсы не помогут странам восстановить свои позиции в мировой экономике, если сейчас не начать работать совместно по высокотехнологичным направлениям.
Речь президента Белоруссии интересна не всем… В зале есть те, на кого его слова наводят дремоту.
Промышленность Белоруссии состоит на треть из высокотехнологичных отраслей.
Передовые государства ушли вперёд в плане развития инновационных форм. «Мы отстаём и нам надо успеть», — уверен глава республики.
«Думаю, что авторитетные научные школы России смогут найти привлекательные направления для сотрудничества с белорусскими коллегами», — отметил белорусский лидер.
На современном этапе развития главный ресурс — информация. Тезис «кто владеет информацией, тот владеет миром» — отражает реалии современной политики и экономики, считает Лукашенко.
Развитие человеческого потенциала, рост эффективности госуправления, формирование цифровой экономики, формирование безопасности граждан и государства — вот приоритеты развития республики, подчеркнул белорусский президент.
Динамичнее могли бы развиваться контакты двух стран в сфере информтехнологий на уже действующих площадках, уверен он. Например, «Парк высоких технологий» в Минске.
Амбициозная задача — превратить Белоруссии в IT-страну. Готовим нормативно-правовые условия для этого. Они были подготовлены как белорусскими, так и российскими специалистами.
Лукашенко призвал российских специалистов работать в «Великом Камне», белорусско-китайский индустриальный парк, который находится на траектории Нового Великого Шёлкового Пути. «Условие — создавать продукцию завтрашнего дня, а не сегодняшнего. Продукцию сегодняшнего дня мы не продадим», — подчеркнул Лукашенко.
Глубокая кооперация в сфере высокотехнологичной наукоёмкой продукции особенно важна с учётом возрастающей конкуренции на рынке — Лукашенко.
Санкции вас и нас подтолкнули на развитие кооперации в сфере высоких технологий — Лукашенко.
«Ваше движение по импортозамещению — мы к этому раза три подходили на моей памяти. Санкции, это несчастье подтолкнуло Россию в очередной раз к сильнейшему движению по импортозамещению. И мы оказались в тренде — мы подстроились под это направление, и сегодня нам с россиянами проще работать по импортозамещению», от — отметил белорусский президент.
Лукашенко: «Кадровый потенциал не только сохранили, но приумножаем. 26 тысяч человек наукой в Белоруссии занимаются в научной сфере».
Лукашенко отметил важность сотрудничества в подготовке молодых учёных. «Молодые учёные должны иметь все возможности для тесных контактов со своими коллегами»
Лукашенко: в настоящее время действуют 7 совместных российско-белорусских центров и лабораторий. В стадии формирования ещё три — в том числе с Курчатовским институтом в Москве, Кузбасским техническим университетом.
«Убеждён, что высоким научным критериям должны соответствовать программы, которые мы финансируем в рамках Союзного государства». Более 40 таких программ уже профинансированы, указал президент Белоруссии.
«Это позволит объединить потенциалы двух стран и укрепить национальную безопасность. Мы делаем акцент на взаимодополнении наших возможностей», — указал президент
«Не бывает визита российского губернатора в Беларусь, с которым я бы не встретился. Это практика моей работы и моей жизни».
Лукашенко рассказал о сотрудничестве Белоруссии с Сахалином — там развивается совместное сельскохозяйственное производство на основе белорусского сырья и техники.
«Все российские регионы для нас, белорусов, близки»
Лукашенко завершает речь. «Мы едем друг к другу как братья, как родные», — указал он и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран в сфере высоких технологий.