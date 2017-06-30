Барнаул, 30 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Обе руки пришлось ампутировать барнаульскому подростку, получившему полторы недели назад сильнейший ожог электрическим током. В настоящее время мальчик находится в Алтайском краевом центре термических поражений, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в краевом минздраве.

Светлана Шаповалова Барнаул

Между тем журналисты телеканала «Катунь-24» со ссылкой на соцсети сообщают, что подростка ударило током в тот момент, когда он полез на дерево спасать котенка. Как следует из слов родственников мальчика, поскольку недалеко от дерева находится трансформаторная будка, то он, возможно, получил удар, взявшись рукой за какой-то незаземленный предмет, возможно — металлическую трубу.

В министерстве здравоохранения Алтайского края пояснили, что ожог электрическим током является самым серьезным из всех термических поражений и доктора ожогового центра делают все, чтобы избежать заражения тканей.

Следственные органы уже известили о проведении доследственной проверки по данному ЧП. Некоторые подробности о случившемся сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

По ее словам, ЧП произошло 9 июня 2017 года в барнаульском поселке «Спутник».

"16-летний мальчик, чтобы снять с дерева котенка, попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. В результате он случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над указанной трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция по ампутации предплечий обеих рук», — отметила Ольга Чеснокова.

Теперь следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе несчастный случай произошел в Тульской области. Днем 21 июня в поселке Бруснянский Узловского района мальчик гулял с друзьями возле заброшенных гаражей на территории местной котельной. При попытке забраться на один из гаражей он оступился и упал на электрические провода, получив сильный ударом током. Спасти ребенка не удалось.