Ярославль, 30 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Онкологические заболевания ярославцев и костромичей никак не связаны с проблемой «зеленого масла», скопившегося под землей на площадке бывшего сажевого завода в Ярославле недалеко от берега Волги, а само «зеленое масло» не представляет непосредственной угрозы для жизни и здоровья горожан. Такой вывод корреспондент ИА REGNUM сделал в результате изучения проблемы и общения с компетентными специалистами.

Волга в Ярославле

В июне большой резонанс в городе вызвала публикация выдержек из доклада заместителя заведующего лабораторией сажевого сырья, члена общественного экологического совета при губернаторе Ярославской области Сергея Капустина. Речь идет о фразе из доклада: «этот продукт используется для вызывания модельных онкологических опухолей», которую СМИ проинтерпретировали как доказательство связи роста онкозаболеваний в регионе с экологической проблемой. Тревогу публикации в СМИ вызвали и в Костроме, которая находится ниже по течению Волги.

В земле на площадке бывшего сажевого завода находится около 16 тысяч тонн масла. По мнению Капустина, нефтепродукты постепенно просапчиваются сквозь грунт и попадают в воду, при этом ниже по течению находится водозабор «Ярославльводоканала». Логично, что повлиять на здоровье людей «зеленое масло» может, только попав в водозабор и оттуда в питьевую воду. Однако этого не происходит.

«Зеленое масло — это смесь тяжелых нефтепродуктов. Она никакой опасности, если им не обмазываться каждый день, не представляет. Угроза может возникнуть только в случае попадания в Волгу, откуда «Ярославльводоканал» берет воду. Но мы постоянно мониторим качество воды и превышения содержания нефтепродуктов в ней не зафиксировано», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Ярославской области Евгений Долотин.

То, что качество воды в Волге, откуда «Ярославльводоканал» берет воду, соответствует всем требованиям, подтвердили и в «Ярославльводоканале».

«ОАО «Ярославльводоканал» силами собственной аккредитованной лаборатории ежемесячно контролирует качественный состав этих вод. Также отбор проб и контроль осуществляет Роспотребнадзор. В настоящий момент на состоянии реки Волга сложившая ситуация никаким образом не отражается, качество водоисточника соответствует требованиям нормативных документов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Ярославльводоканале».

16 тысяч тонн «зеленого масла» — это довольно большой объем, однако из них непосредственно в Волгу может попасть лишь около 30 тонн, скопившихся в бывшем ближнем пруду от реки, примерно в 70 метрах от берега. Это около 30 кубических метров. В среднем через любую точку у Ярославля проходит в секунду 1110 кубических метров воды (среднемноголетний расход воды). Иначе говоря, по сравнению с объемом воды объем нефтепродуктов слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на здоровье людей.

Более того, вероятность попадания «зеленого масла» непосредственно в Волгу мала из-за работы системы дренажа, которая была построена в 1976 году. Это подземный туннель, который задерживает грунтовые воды в месте скопления «зеленого масла». Протяженность этого туннеля составляет 1225 метров. Вода из него регулярно откачивается на очистные сооружения «Ярославльводоканала», которые находятся ниже городского водозабора. Качественный состав этой воды также контролируется специалистами.

И, наконец, последний рубеж защиты — водоочистные сооружения. Станция водоочистки не позволяет попасть в городской водопровод воде, которая не соответствует нормативам. Этот контроль ведется непрерывно как лабораторией «Ярославльводоканала», так и «Роспотребнадзором».

«Качество питьевой воды, подаваемой Центральной водопроводной станцией, соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода…», — сообщили в «Ярославльводоканале».

Все это, конечно, не умаляет существующей экологической проблемы. Ее решением пытаются заниматься региональные власти.

«В Правительство Российской Федерации направлено письмо о включении Ярославской области в федеральные программы для решения проблем накопленного экологического ущерба прошлых лет с выделением из федерального бюджета необходимых финансовых средств. Подготовлено техническое задание на проведение геолого-изыскательских работ по ликвидации объекта размещения отходов нефтепродуктов «зеленого масла» для оценки степени загрязнения грунтов, подземных и поверхностных вод нефтепродуктами. Данный объект вошел в перечень мероприятий паспорта федерального проекта «Чистая Волга», инициированного нашим регионом, который в данный момент рассматривается в Правительстве РФ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов.