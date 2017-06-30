Нагоя, Япония, 30 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. В Японии в порту города Нагоя обнаружены смертельно опасные муравьи из Южной Америки. Об этом 30 июня сообщает телекомпания NHK.

April Nobile Огненный муравей

Красные огненные муравьи, яд которых может привести к летальному исходу, были найдены в прибывших в порт контейнерах. Насекомые были сразу уничтожены, однако отмечается, что суда были в портах других государств, прежде чем попасть в Японию.

Для Японии этот инцидент стал вторым за последнее время. В мае 2017 года, опасные насекомые также в контейнерах попали в порт Кобе. Это вызвало опасения у энтомологов, которые считают, что муравьи продолжат распространяться по разным частям света.

Красные огненные муравьи считаются одними из самых опасных в мире. Традиционный ареал их обитания — Южная Америка.

Они обладают сильным ядом, который может вызвать тяжёлые последствия, анафилактический шок, вплоть до летального исхода. Особенно опасны эти насекомые для людей, страдающих аллергией.