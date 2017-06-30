Красногорск, 30 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Московской области на дорогах завершается ямочный ремонт. До 1 июля будет ликвидировано около 400 тысяч ям. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв во время разговора с жителями региона в прямом эфире, передает «Радио 1».

Paweł Kuźniar Ямы на дороге

«В этом сезоне мы оцифровали около 400 тысяч ям. И все эти ямы до 1 июля будут заделаны. Сегодня ямочный ремонт у нас практически завершается», — отметил .

По его словам, «в неделю регистрируется ещё где-то по 12 тысяч ям, но это уже немного, и острота в этом направлении уже снята».

При этом он призвал жителей области: «Если видите ямы во дворах или на дорогах, пожалуйста, пользуйтесь каналами связи и информируйте нас. Обязательно будем это исполнять и ликвидировать».

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2017 году на ремонт дорог выделено 16 млрд рублей. Планируется отремонтировать более 2 тыс. км дорог, в том числе 600 км муниципальных и 1700 км региональных.

Напомним, ремонтный сезон дорог пройдет в Подмосковье до 15 октября.

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