Киев, 30 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. 29 июня в Донбассе зафиксировано обострение военной обстановки. В частности, отмечаются попытки прорыва ВСУ, а также применение танков и тяжелой артиллерии калибров 122 и 152 мм. Данную информацию 30 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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По данным Народной милиции ДНР, 29 июня украинские войска 44 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 30 населенных пунктах. При этом ВСУ применяли артиллерию, минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате ведения боевых действий в ДНР было повреждено до 20 жилых домов и квартир.

Отмечается, что украинские войска подтвердили свое нежелание соблюдать «хлебное перемирие», предприняв попытку прорыва позиций ДНР в районе с. Васильевка Ясиноватского района (под Донецком).

«29 июня после мощной артиллерийской подготовки с применением 122‑ и 152-мм артиллерии по району населенного пункта Васильевка подразделения ВСУ в 16.30 перешли в атаку силами до двух отделений при поддержке двух танков, двух БМП и одного БТР, пытаясь захватить позиции ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС ДНР отбили атаку ВСУ.

«Подразделения ВС ДНР были вынуждены открыть огонь на поражение. Атака противника была отбита. В результате попытки захватить наши позиции противник потерял один БМП, один БТР и до пяти человек убитыми. Бросив убитых и раненых военнослужащих, противник бежал с поля боя», — говорится в сообщении НМ ДНР.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР информирует, что в районе Счастья (под контролем ВСУ) боец ВСУ застрелил сослуживца в результате ссоры.

«Во время несения службы военнослужащий Андрияш начал скандалить со своим сослуживцем Шутником, жителем населенного пункта Скородинцы Чертковского района Тернопольской области. В разгар ссоры разнервничавшийся Андрияш, долго не думая, выстрелил своему обидчику в голову из табельного оружия», — рассказали в полиции ЛНР.

Отмечается, что в районе города Счастья бойцы батальона «Айдар» обстреляли из минометов подразделения ВСУ. «Они объезжают позиции ВСУ, расположенные в окрестностях Счастья, Передельска, Геевки, Старого Айдара и территории теплоэлектростанции (Луганская ТЭС). Во время так называемого патрулирования фиксируют координаты расположения позиций ВСУ, после чего выезжают в район третьего охладительного пруда Луганской ТЭС и оттуда ведут провокационный обстрел выбранных позиций ВСУ и территории ЛНР. Такие действия провоцируют боестолкновения между подразделениями ВСУ, расположенными в населенном пункте Старый Айдар и блокпостом, находящимся на выезде из Счастья в районе кафе «У Захара», — пояснили в ЦВО.

В свою очередь спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что «в результате плотных обстрелов один украинский воин погиб, четверо бойцов сил «АТО» получили ранения, еще двое военнослужащих в ходе боевых действий получили боевые травмы».

По его словам, оперативная обстановка в Донбассе остается сложной, в частности войска ДНР и ЛНР «22 раза обстреливали подразделения ВС Украины вдоль всей линии соприкосновения».

Миронович отметил, что «чрезвычайно сложной ситуация была именно на участке линии соприкосновения Авдеевка — Каменка» (Донецкое направление), где ВС ДНР активно обстреливали позиции ВСУ «не только из пехотного вооружения, но и плотно накрывали их из минометов, 122-мм артиллерийских систем и танков».

«Некоторые вражеские обстрелы продолжались по несколько часов и характеризовались чрезвычайно высокой интенсивностью. На этом же направлении поздно вечером под обстрел противника попали опорные пункты сил «АТО» вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге», — сказал Миронович.

Он сообщил, что в районе Водяного, Гнутово, Талаковки и Павлополя (Приморское направление) украинские позиции обстреливались из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Миронович проинформировал, что в районе Счастья и Попасной (Луганское направление) украинские силовики накрыло огнем из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия. Также пресс-служба штаба «АТО» сообщила, что ночью, 29 июня, в Попасной (Донбасс, под контролем ВСУ) под обстрел ВС ЛНР попал полевой офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом войска ЛНР применяли «82 мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие».

«Пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет. Подробная информация по поводу этого нападения будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте СММ ОБСЕ в Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные не пустили заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга в район населенного пункта Пески. «Командованием «АТО» проведено служебное расследование по факту недопущения командиром 34 омпб 57 омпбр майором Шпанко С.В. в район населенного пункта Пески заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга. Как было установлено в ходе разбирательства, командир 34 батальона не успел передислоцировать колонну танков в количестве 28 единиц, которая находилась на пути следования представителей Специальной мониторинговой миссии, в связи с чем, не пропустил Александра Хуга», — пояснил Басурин.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался около 70 раз.