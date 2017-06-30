Вашингтон, 30 июня, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Попытки штата Калифорния ужесточить закон об оружии, считающийся и без такого самым строгим в США, были заблокированы на этой неделе, сообщает 30 июня Associated Press.

Bullseyeindoorrange.com Оружейный магазин в США

Закон, запрещающий владельцам оружия обладать магазинами с большим количеством патронов, должен был вступить в силу 1 июля. Однако он был заблокирован федеральным судьей, который заявил, что законопроект идет вразрез с со Второй поправкой к Конституции США.

Окружной судья Роджер Бенитес отметил, что подобный закон мог бы превратить тысячи людей, обладающих оружием, в преступников.

Другой удар был нанесен ранее на этой неделе. Калифорнийские регулирующие органы временно заблокировали новые правила о штурмовом оружии, предложенные генеральным прокурором Калифорнии Хавьером Бесеррой.

Напомним, Вторая поправка к Конституции США позволяет гражданам страны свободно владеть оружием. Однако массовые расстрелы во многих городах Соединенных Штатов, ставшие обыденностью, порождают бурные дискуссии в обществе.

Консервативная часть американского истеблишмента негативно относится к любым попыткам ограничить вторую поправку.