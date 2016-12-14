Пекин, 30 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Правоохранительные органы КНР продолжают бороться с распространителями запрещенного контента в интернете. Киберполиция КНР сообщила о блокировке 835 приложений для смартфонов, распространяющих порнографические материалы, а также содержащие призывы к сепаратизму, экстремизму и терроризму.

Microsiervos Приложения на смартфоне

За минувший год сотрудники полиции КНР заблокировали доступ к 11 929 студиям, в которых велась запись потоковых видео, содержащих ненормативный контент. В общей сложности за распространение нелегальной информации понесли наказание 31,3 тыс. граждан КНР, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Правоохранительные органы КНР продолжат непримиримую борьбу с распространителями порнографии и другого запрещенного контента. Мы рассматриваем возможность внесения поправок в законодательство, предусматривающих уголовную ответственность за преступления, совершенные в сети»,— заявил журналистам официальный представитель китайской киберполиции Гун Шибу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство культуры КНР подтвердило внесение новых поправок в закон о кибербезопасности, согласно которым для просмотра онлайн-видео китайским пользователям будет необходимо зарегистрироваться, использование вымышленных имен при этом запрещено.