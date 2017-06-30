Москва, 30 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Ограничения на поставки свинины и свиней из Чехии ограничены с 30 июня, передает радиостанция «Говорит Москва».

Свинья

По данным Россельхознадзора, причина — в обнаружении на чешской территории африканской чумы свиней. При этом против этого вируса не существует вакцин.

Чтобы не произошло распространения инфекции, очаг заражения нужно срочно изолировать. Всех больных животных следует уничтожить.

Отметим, что африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) для человека опасности не представляет. Однако эффективных средств профилактики вируса не разработано, поэтому лечение запрещено.

Между тем для свиней заболевание опасно: смертность может достигать 50−100%. Оставшиеся в живых после болезни свиньи становятся пожизненными вирусоносителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Роспотребнадзоре заявили, что в Индии с начала 2017 года от свиного гриппа умерли более 200 человек и более 7,5 тыс. госпитализированы.