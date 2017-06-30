Берлин, 30 июня, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Канцлер Ангела Меркель, прежде ожесточенный защитник мощной автомобильной промышленности Германии, признала, что эра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на исходе. В интервью журналу Wirtschaftswoche, опубликованном в четверг, 29 июня, Меркель не выразила приверженности дизельным технологиям, хотя они прежде лоббировались в Германии как экологически безопасные.

АЗС. Дизель

После «дизельного скандала» и давления со стороны «зелёных» мнение многих европейские политиков в отношении дизеля изменились, и Меркель не исключение.

Это во многом связано с тем, что на сегодня германское правительство сталкивается с растущим давлением перед национальными выборами 24 сентября.

Продажи дизельных автомобилей в Германии начали снижаться после скандала с концерном Volkswagen Group. В данный момент тенденция усиливается в связи с рассмотрением возможного запрета на въезд дизельных автомобилей в Штутгарт и Мюнхен.

Во вторник было заявлено, что в Германии создадут национальный «дизельный форум», чтобы найти способы сократить загрязнение окружающей среды и создать новую организацию для проверки транспортных средств. В министерстве транспорта Германии отмечают, новая организация по контролю выбросов позволит обеспечить «большую прозрачность и надежность» в испытаниях. Однако остается под вопросом, насколько независимой окажется новая организация.

В среду немецкие автопроизводители BMW, Audi и MAN дали согласие региональному правительству Баварии сократить выбросы оксида азота (NOx) от дизельных двигателей. Иностранные автопроизводители еще не взяли на себя обязательства по сокращению выбросов, но, скорее всего, сделают это к 2 августа — заседанию правительственного «дизельного форума».

Немецкий автомобильный клуб ADAC, самый крупный и влиятельный в Европе, советует потребителям отложить запланированные покупки дизельных автомобилей до тех пор, пока не будут доступны новые модели с двигателями Euro-6D.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года автомобильный концерн Volkswagen был обвинен США в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Как сообщают экономисты, скандал обошелся компании в 15 миллиардов евро.

Напомним, что выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября 2017 года. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.