Москва, 30 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Попытки усилить раскол между РФ и Белоруссией будут усиливаться, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Батька

«Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Беларусью, дестабилизировать внутреннюю обстановку. Информационная политика Союзного государства должна соответствовать вызовам времени», — сказала Матвиенко на пленарном заседании четвертого межрегионального форума двух стран.

Ранее были достигнуты договоренности о разработке мер по совместному обеспечению информационной безопасности и «проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на население Союзного государства», отметила сенатор.

В этой связи спикер Совфеда считает, что «важнейшей задачей является создание в России и Белоруссии общественного консенсуса вокруг всех вопросов, касающихся интеграции наших стран».

И в этом вопросе, по ее мнению, «невозможно переоценить роль средств массовой информации и современных информационных технологий».

Кроме того, считает она, важно внедрять новые подходы к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства, эффективнее использовать социальные сети, постоянно работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства, других союзных медиаресурсов.