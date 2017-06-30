Рубцовск, Алтайский край, 30 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Всероссийский студенческий отряд символичным названием «Альтернатива» впервые сформировала Сибирская генерирующая компания (СГК). В него вошли 18 лучших студентов технических и энергетических специальностей из девяти регионов России, задача которых — участие в реализации уникального проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе СГК.

Светлан Шаповалова Проект СГК по модернизации теплоснабжения Рубцовска

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«Уже 2 июля бойцы первого студенческого строительного отряда СГК прибудут в Барнаул, где смогут познакомиться энергетическим комплексом города, а также побывают на ТЭЦ-3 СГК. После этого они отправятся на место своей дислокации в город Рубцовск», — сообщили энергетики.

Командиром отряда стал магистрант Казанского государственного энергетического университета Артем Абкадыров, именно он возглавит студентов на ближайшие два месяца.

«Мы выбираем альтернативу скучным каникулам, лежанию на пляже и прозябанию на диване, принимая участие в таком масштабном проекте. Мы, будущие энергетики, не можем остаться в стороне от по-настоящему исторического события, и хотим получить опыт, столь важный в нашей дальнейшей трудовой деятельности», — говорят сами бойцы.

Кроме командира, должности мастеров отряда, которые будут заниматься производственной деятельностью и курировать бригады на объектах, получили выпускник Рубцовского индустриального института Александр Голиков и студент Белгородского государственного технического университета Владимир Попков. За культурно-массовый сектор, коллективный дух и атмосферу в отряде будет отвечать комиссар Роман Константинов, студент Алтайского государственного технического университета.

Всего в состав отряда вошли студенты энергетических специальностей 9 ВУЗов России — из Томска, Белгорода, Иркутска, Казани, Кемерова, Красноярска, Барнаула, Омска и, конечно же, Рубцовска. Будущие энергетики приступят к работе уже 3 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Компания вкладывает около 2 миллиардов рублей в долгосрочный инвестиционный проект, срок окупаемости которого составляет более 10 лет и размер прибыли весьма туманен. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство.