Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Счетная палата России установила в Санкт-Петербургском государственном университете неэффективное использование ресурсов на сумму свыше 500 млн рублей по итогам 2016 года. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил пресс-центр СП РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Коллегия Счетной палаты утвердила заключение на исполнение федерального бюджета ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ).

Среди выявленных ревизорами в университете нарушений присутствуют факты недостоверной бухгалтерской отчетности за 2016 год. В частности, затраты на два введенных в эксплуатацию объекта СПбГУ отражены в бухгалтерской отчётности как «незавершенное строительство» на сумму почти 18 млн рублей, а 47 объектов, на которые получены патенты, не отражены в бухгалтерской отчетности, их стоимость университетом не определена. Кроме того, в бухгалтерской отчетности не отражена просроченная дебиторская задолженность на сумму более 23 млн руб.

«Вместе с тем данные факты не повлияли на достоверность бюджетной отчетности Университета», — отметили в Счетной палате.

Однако, в ходе проверки было установлено, что планирование расходов в СПбГУ осуществляется на низком уровне. Следствием этого стало то, что суммарная начальная (максимальная) цена контрактов и договоров, заключенных университетом в ходе закупок, возросла с 1,35 млрд рублей до 3,99 млрд рублей

Как выяснили ревизоры, с 1 января 2016 г. по 21 июля 2016 г. университет проводил расходование субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на выполнение работ в отсутствие утвержденного государственного задания на общую сумму 332,3 млн руб. Несмотря на уменьшение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на сумму 80,5 млн рублей, изменение объемов услуг и работ утвержденного госзадания не осуществлялось.

«В нарушение Гражданского кодекса, а также закона «О некоммерческих организациях» Университетом по договорам сотрудничества предоставлены помещения для организации питания студентов по 33 адресам в отсутствии договоров аренды, а также согласования собственника. По указанному нарушению подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру», — отметили в Счетной палате РФ.

Найдены нарушения и при приобретении вузом магнитно-резонансного томографа. Вопреки требованиям федерального закона № 44-ФЗ, закупка была осуществлена путем проведения открытого конкурса вместо электронного аукциона.

В нарушение требований Градостроительного кодекса и Правил проведения консервации объекта капитального строительства, со стороны СПбГУ не обеспечена консервация трех объектов, заказчиком по которым выступал университет. Работы на объектах не ведутся с 2009—2011 годов, установили аудиторы.

«Функции по управлению имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за СПбГУ, осуществляются недостаточно эффективно», — также отмечается в сообщении Счетной палаты России. Например, в 2016 г. СПбГУ не направил в систему учета в установленные сроки документы более чем на 90 единиц лабораторного оборудования общей стоимостью 384,06 млн руб., приобретенного за счет средств федерального бюджета.

Выявлены и нарушения требований закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», касающиеся четырех объектов культурного наследия федерального значения, закрепленных за СПбГУ на праве оперативного управления. «Университетом не оформлены охранные обязательства, что влечет риск их утраты», — пояснили в СП РФ.

Кроме того, выявлены и другие факты неэффективного использования ресурсов. «В 2016 г. СПбГУ внутренний финансовый аудит не был организован и не осуществлялся», — констатировали ревизоры Счетной палаты.

По итогам проверки вуза принято решение направить представление руководству СПбГУ, обращение — в Генеральную прокуратуру РФ. Заключение Счетной палаты будет направлено в обе палаты Федерального собрания.