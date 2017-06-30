Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» отказался от приобретения защитника «Ромы» и сборной Греции Костаса Маноласа. Об этом 29 июня сообщает Football Italia.

Fc-zenit.ru Зенит

По информации издания, «Зенит» был настолько возмущен поведением футболиста, что решил отказаться от своего предложения по трансферу.

Недовольство в клубе вызвал тот факт, что Манолас попросил отложить заключение контракта в самый последний момент, хотя до этого уже согласился на переход в санкт-петербургский клуб. Кроме того, он не явился на медосмотр в клубе.

Футболист также заявил, что не хочет получать зарплату в российских рублях. Впрочем, как утверждает издание, это могло быть всего лишь предлогом для того, чтобы скрыть интерес со стороны других клубов. Так, по информации издания, греческим футболистом интересуется «Интер».

Вместе с тем, появились сообщения о том, что в «Роме» объявили Маноласу, что он либо подпишет контракт с «Зенитом», либо останется в Риме.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был готов заплатить римскому клубу за Маноласа 30 млн евро, а самому футболисту предложить зарплату в 5 млн евро в год.

Манолас перешел в «Рому» из греческого «Олимпиакоса летом 2014 года. За это время он провел в составе римского клуба 131 матч и забил 2 гола. Также в активе Маноласа 29 матчей за сборную Греции.