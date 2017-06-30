Москва, 30 июня, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Сбербанк России сократит число бухгалтеров в 3 раза — с 1500 до 500 человек. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил глава банка Герман Греф в ходе лекции «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента» в екатеринбургском Ельцин-центре.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

«В Сбербанке работало 33 000 бухгалтеров, — говорит он. — На сегодняшний день у нас их работает 1500, а будет работать 500 человек».

При этом Греф добавил, что в рамках дальнейшей оптимизации сокращения ждут и бэк-офис (учетно-операционные подразделения).

«В Сбербанке 6 лет назад в бэк-офисе работало 59 000 человек, сегодня работает 12 000, в 2018 г. будет работать 5 000 человек, — уточнил глава кредитной организации. — По нашим оценкам, еще через 3 года будет работать в лучшем случае тысяча».

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