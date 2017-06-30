Госдуме предложили ввести запрет на курение возле подъездов
Москва, 30 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Законопроект о запрете курения возле домов внесли в Госдуму члены Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
Предлагается ввести запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды многоквартирных домов.
«Принятие и реализация проекта федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах», — отмечают сенаторы.