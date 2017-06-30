Астана, 30 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В районе площадки 17П комплекса «Байконур» выявлено заражение чумой грызунов и блох. В этой связи принято решение об усилении ряда санитарных мероприятий и доведения информации о сложившейся ситуации до населения города. Об этом 29 июня сообщил официальный сайт администрации города Байконур.

Voyagerloin.com Бактерия чумы

На внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Байконур о сложившейся ситуации отчитались главный государственный санитарный врач по комплексу «Байконур» Сергей Огарь, а также и.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России Сергей Романов.

«Срочная информация о том, что на территории Кызылкумского автономного природного очага выявлена инфекция чумы, к нам поступила 27 июня от руководителя Кызылординской противочумной станции. В сообщении говорится о том, что было выявлено 15 культур чумы у грызунов и блох», — сообщил Сергей Огарь журналистам позднее.

Он отметил, что в Кызылординском регионе есть три природных очага этой опасной инфекции, и Байконур находится как раз на стыке этих очагов.

«Поскольку активный очаг расположен вблизи нашего городского водозабора «Левобережный», мы приняли экстренные меры по предупреждению эпидемиологической ситуации, сообщив жителям города Байконур о мерах предосторожности», — пояснил Огарь.

Он также рассказал о том, какая именно работа сейчас проводится:

«Ждем результатов исследований, материалы находятся в лаборатории Жусалинской районной противочумной станции. Необходимо определить границы заражения природных районов инфекцией. Эту работу ведут отряды Кзыл-Ординской противочумной станции, с которой мы находимся на оперативной связи и согласовываем свои действия. Начинаем в целях профилактики вакцинацию работников водозабора «Левобережный», охотников, рыболовов, которые выезжают в город, и всех желающих получить вакцину байконурцев. Вакцины достаточно, сегодня прибывает дополнительная партия из Москвы. Действие вакцины длится один год», — проинформировал главный государственный санитарный врач комплекса «Байконур».

Он напомнил, что речь идет об эпизоотии, то есть заражении грызунов и насекомых.

«Именно они являются первыми вестниками чумы. Очень плохой признак, если начнут гибнуть верблюды. Наша задача — не допустить заражения опасной инфекцией людей», — прояснил положение вещей Сергей Огарь.

Он также отметил, что активация природных очагов чумы в это время была ожидаема:

«Первый противочумный отряд был создан в Аральске, если не изменяет память, еще в 1945 году. С тех пор санэпидемиологи ведут свою сложную работу в казахстанских степях. Очень все надеемся, что очаг инфекции чумы будет ликвидирован. Мы совместно с кзылординскими коллегами делаем все для этого», — сказал он.

Ситуацию сегодня, 30 июня, прокомментировал и вице-спикер Мажилиса (нижняя палата) парламента Владимир Божко, который с 2007 по 2014 года занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. О новой вспышке чумы он узнал от журналистов, но сразу же напомнил, что в Казахстане очень много природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний, таких как сибирская язва, чума и туляремия.

«Это для нас и для всех органов Минздрава, я думаю, не новость. Я вам хочу сказать: по всей стране развернуты противочумные экспедиции, которые, если этот факт есть, потому что я от вас впервые слышу, они будут развернуты. У них есть все, техника, система запаса препаратов медицинских, обученный персонал. Так что система эта у нас отработана и она будет включена. Я думаю, что серьезных последствий не будет», — успокоил журналистов Владимир Божко.

Напомним, Среднеазиатский пустынный очаг — это большая группа самостоятельно функционирующих природных очагов, которые объединяет общность теплокровных хозяев и переносчиков возбудителя чумы.

В Казахстане зарегистрированы сусликовые, сурочьи, песчаночьи и смешанные очаги чумы, которые располагаются на территории 10 административных областей из 14 имеющихся.

В настоящее время на территории Республики Казахстан определены шесть типов природных очагов чумы, общая площадь которых составляет свыше 1 млн квадратных километров.

В 2009 году острые эпизоотии чумы протекали на территории Прибалхашского (Алматинская область), Таукумского (Жамбылская область) и Мангышлакского (Мангистауская область) автономных очагов.

Напомним также, в 2014 году в Карагандинской области Казахстана среди кур была зафиксирована болезнь Ньюкасла, которую также называют псевдочумой или азиатской чумой.

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