Лондон, 30 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Ожидается, что на будущем саммите G20 в Гамбурге событием, притягивающим наибольшее внимание, буде встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, однако у Ангелы Меркель на этот счет свое мнение, пишет в британской The Telegraph журналист Джастин Хагглер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«По праву хозяйки фрау канцлер хочет сместить акцент на дебаты о Парижском соглашении. Точнее, цель ее состоит в том, чтобы все страны-участницы, ведомые уверенной рукой германского лидера, убедили американского президента в необходимости присоединиться к борьбе, которая ведется целой планетой за свое выживание», — отмечает он.

«Мы не можем себе позволить, пока важность борьбы за климат на планете, доказанная наукой, станет понятна всем до самого последнего человека», — цитирует британское издание Ангелу Меркель, замечая при этом, что она «выступая перед немецким парламентом, выразилась в нехарактерной для нее тупой манере».

The Telegraph не отказал себе в удовольствии поиграть словами: намеренная была у Меркель оговорка про «последнего человека» или нечаянная — воспринять это словосочетание можно по-разному, в том числе и как нанесение обиды президенту ведущей мировой державы. Возможно, что указание на «нехарактерную тупую манеру» — демонстрация британским изданием попытки защитить честь и достоинство старшего брата с использованием принципа «сами вы такие».

«Парижское соглашение, по мнению Меркель, является необратимым и неоспоримым. Потому она намерена провести переговоры по нему на саммите самым решительным образом, — сообщает Хагглер. — По ее словам, европейские лидеры готовы выступить единым фронтом против Трампа, отказывающегося бороться против изменения климата».

«Любой, кто считает, что проблемы этого мира можно решить изоляционизмом и протекционизмом, делает большую ошибку», — совсем распалилась к концу выступления фрау канцлер, после чего в жесткой манере прошлась еще и по лидеру Турции Реджепу Эрдогану.

«Меркель сообщила, что отказала туркам в возможности провести во время G20 политический митинг, по мотивам «перегруженности сил безопасности заботами о саммите». На самом же деле причиной тому, скорее, является увеличивающееся напряжение между Берлином и Анкарой, вызванное и затягиванием приема Турции в ЕС, и выдавливанием немецких войск с турецкой авиабазы, и арестом на Анатолийском полуострове германского журналиста».

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