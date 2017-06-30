Москва, 30 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В период падения цен на нефть золотовалютные резервы Банка России сократились на $142 млрд. В расчете на каждого жителя страны — на $965, пишут 30 июня «Известия» со ссылкой на результаты «ФинЭкспертизы».

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Резервные средства ЦБ направил на поддержание курса рубля путем валютных интервенций. Отмечается, что другие страны, экономически зависимые от цен на нефть, пошли двумя путями. Они либо тратили резервы во избежание девальвации национальной валюты, либо не тратили, допуская падение курса.

По данным экспертов, Россия преодолела периоды падения цен на нефть с меньшими потерями по сравнению с рядом стран. Так, Саудовская Аравия потратила $3,6 тыс. из золотовалютных резервов в расчете на человека, Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 тыс.

«Рубль при этом к сегодняшнему дню отыграл большую часть понесенных тогда потерь», — говорится в публикации.

Дешевле всего выход из кризиса обошелся Казахстану — в $75 на человека при относительно небольшой золотом запасе в $30 млрд — и Нигерии ($80 на каждого жителя). Венесуэла тратила ЗВР до момента их исчерпания, при этом на каждого жителя страны пришлось по $187.