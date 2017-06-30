Великий Новгород, 30 июня, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года составит 6,1% в Великом Новгороде и не более 5,6% в районах Новгородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-центре правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Отмечается, что рост тарифов не превысит предельных величин, утверждённых указом губернатора Новгородской области в декабре 2016 года.

Максимальный рост тарифа в областном центре — больший, чем в среднем по области, обусловлен реализацией инвестиционных программ ООО «Тепловая компания Новгородская» и МУП «Новгородский водоканал». По данным регионального комитета по ценовой и тарифной политике, при расчёте величины роста тарифов в муниципальных образованиях учитывались общий уровень инфляции, увеличение расходов на заработную плату на 4% в соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ, поэтапное выравнивание тарифов для населения на отопление, постепенное повышение уровня платежа граждан за коммунальные услуги и другие факторы.

Тарифы на отопление не будут повышаться в Батецком, Волотовском, Поддорском, Солецком и Холмском районах, при этом вырастут на 4% в Боровичском, Новгородском, Окуловском, Старорусском и других районах.

Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение составит 4% в Волотовском, Демянском, Крестецком, Любытинском, Солецком, Пестовском, Поддорском, Старорусском районах, 6% — в Марёвском районе, 7% — в Боровичском, 10% — в Маловишерском районах.

В Великом Новгороде тарифы на отопление увеличатся на 6,2%, на водоснабжение — на 6,3%, на водоотведение — на 8,2%. Тарифы для населения на газ (природный и сжиженный) и электрическую энергию вырастут на 3,5% по всей территории области.

Если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего человека превышают 22%, у граждан есть право обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и получать от государства помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг.

По данным Новгородстата, в январе — марте 2017 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Новгородской области получали 4,7 тыс. семей — 1,7% от числа семей. Средний размер субсидий на семью составил 1700,3 рубля в месяц.

Кроме того, 183 тыс. человек пользовались социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемой на основании действующего законодательства. На эти цели только в первом квартале 2017 года было направлено 465,6 млн рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного человека составил 848,22 рубля.