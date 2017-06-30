Лос-Анджелес, США, 30 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск рассказал о начале строительства туннеля под Лос-Анджелесом. Об этом сообщает The Verge.

Wallpaperink.com Лос-Анджелес

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск рассказал о том, что бурильная машина Godot прорыла в Лос-Анджелесе первый участок тоннеля, который должен решить проблему пробок в мегаполисе.

При этом до сих пор остается неизвестным, получила ли компания разрешение на строительство такого тоннеля. Дело в том, что предприниматель имеет право рыть подземный туннель на территории парковки SpaceX в Хоторне, однако чтобы проложить строительство от офиса до аэропорта ему требуется разрешение городских властей, которого пока нет.

Ранее предприниматель встречался с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарчетти по этому поводу, но подробности переговоров не уточнялись.

Напомним, в декабре 2016 года Маск рассказал о планах создать тоннель в Лос-Анджелесе, чтобы немного разгрузить дорожную сеть в городе. Работы по бурению начала новая компания Маска The Boring Company.

Предполагается, что подземная сеть будет состоять примерно из 30 уровней тоннелей. При этом автомобили смогут передвигаться со скоростью более 200 километров в час.