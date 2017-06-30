Ярославль, 30 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Рекламные агентства и автоперевозчики отказывают ярославскому отделению КПРФ в размещении наружной рекламы, ссылаясь на указания из мэрии Ярославля. Реклама КПРФ на бортах маршрутных такси в городе Ярославле будет демонтирована по указанию мэрии города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Ярославское отделение КПРФ Реклама КПРФ на маршрутках в Ярославле

«Мы официально разместили нашу имиджевую рекламу на бортах общественного транспорта и осуществили частичную оплату со счёта партии. Её не много — менее 20 бортов. Однако 29 июня нам сообщили, что реклама будет демонтирована. По поступившей к нам информации, это будет сделано по указанию мэрии Ярославля. В противном случае перевозчикам грозят проблемами», — рассказал Эльхан Мардалиев.

Реклама КПРФ не носит персонального характера, её содержание не связано с конкретным кандидатом партии на выборах губернатора или кандидатами в муниципалитет Ярославля: на красном фоне изображена символика партии и слоганы «Правда — значит КПРФ» и «Освобождение».

"Это чисто имиджевая реклама. Чего испугалась власть? Правды? Правда в том, что нам чинят препятствия на каждом шагу. До этого нам отказали в размещении плакатов все операторы наружной рекламы. Нас фактически не допускают до телеканалов и других подконтрольных власти СМИ. Это не политическая конкуренция, о необходимости которой говорят и президент и даже лидеры «Единой России». Это произвол, это вульгарный, ничем не прикрытый административный ресурс! О какой легитимности избранных депутатов муниципалитета и губернатора области можно будет говорить, если даже на старте избирательной кампании происходят такие вещи!» — возмущается Эльхан Мардалиев.

Руководство регионального отделения КПРФ настроено достаточно решительно и намерено искать защиты в Москве.

«Мы не оставим это просто так. Информацию о происходящем мы доведём до сведения ФАС, прокуратуры, нашего федерального руководства, мы обратимся в Центральную избирательную комиссию. Мы настроены очень серьёзно. Если не будут приняты меры, мы готовы к демонстративному отказу от участия в выборах. Пусть выбирают сами из себя!» — заявил корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Напомним, что ранее ярославские коммунисты обвинили региональные власти в препятствии сбору подписей в поддержку своего кандидата на выборах губернатора области.