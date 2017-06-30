Ярославские власти испугались «правды» и «освобождения»?
Ярославль, 30 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Рекламные агентства и автоперевозчики отказывают ярославскому отделению КПРФ в размещении наружной рекламы, ссылаясь на указания из мэрии Ярославля. Реклама КПРФ на бортах маршрутных такси в городе Ярославле будет демонтирована по указанию мэрии города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.
«Мы официально разместили нашу имиджевую рекламу на бортах общественного транспорта и осуществили частичную оплату со счёта партии. Её не много — менее 20 бортов. Однако 29 июня нам сообщили, что реклама будет демонтирована. По поступившей к нам информации, это будет сделано по указанию мэрии Ярославля. В противном случае перевозчикам грозят проблемами», — рассказал Эльхан Мардалиев.
Реклама КПРФ не носит персонального характера, её содержание не связано с конкретным кандидатом партии на выборах губернатора или кандидатами в муниципалитет Ярославля: на красном фоне изображена символика партии и слоганы «Правда — значит КПРФ» и «Освобождение».
"Это чисто имиджевая реклама. Чего испугалась власть? Правды? Правда в том, что нам чинят препятствия на каждом шагу. До этого нам отказали в размещении плакатов все операторы наружной рекламы. Нас фактически не допускают до телеканалов и других подконтрольных власти СМИ. Это не политическая конкуренция, о необходимости которой говорят и президент и даже лидеры «Единой России». Это произвол, это вульгарный, ничем не прикрытый административный ресурс! О какой легитимности избранных депутатов муниципалитета и губернатора области можно будет говорить, если даже на старте избирательной кампании происходят такие вещи!» — возмущается Эльхан Мардалиев.
Руководство регионального отделения КПРФ настроено достаточно решительно и намерено искать защиты в Москве.
«Мы не оставим это просто так. Информацию о происходящем мы доведём до сведения ФАС, прокуратуры, нашего федерального руководства, мы обратимся в Центральную избирательную комиссию. Мы настроены очень серьёзно. Если не будут приняты меры, мы готовы к демонстративному отказу от участия в выборах. Пусть выбирают сами из себя!» — заявил корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.
Напомним, что ранее ярославские коммунисты обвинили региональные власти в препятствии сбору подписей в поддержку своего кандидата на выборах губернатора области.