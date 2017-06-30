Якутия, 30 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В Среднеколымском районе Якутии топит два населённых пункта — Сватай и Арагахтах. В связи с этим, в Мятисском 2-ом наслеге, центром которого является Сватай, объявлен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.

ИА YakutiaMedia Село Арагахтах

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В подтопленные населённые пункты направлены дополнительные силы МЧС, так как вода там прибывает. Тем не менее, количество подтопленных домов и дворов за прошедшие сутки не изменилось: в Сватае — 71 дворовая территория, в том числе 3 дома, в Арагахтахе — 7 дворов. Пункты временного размещения в сёлах полностью готовы к приёму людей, но пока пустуют: люди из домов, где вода стоит только во дворах, предпочли оставаться в своём жилье, из трёх подтопленных зданий — разместились у родственников. Так как ситуация с подтоплением прогнозировалась в этих населённых пунктах заранее, 133 ребёнка оттуда заранее вывезли в Якутск на отдых в детские лагеря.

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Что касается уровня воды в реке Алазея, то в Сватае, по данным на 15.00 местного времени, он составляет 784 см при критическом в 800 см (рост на 1 см за сутки), в Арагахтахе — 787 см при критическом в 780 (ростом на 6 см). В селе Андрюшкино, где подтопленных дворов пока нет, но ситуация находится под контролем, вода на уровне 905 см при критическом 920.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за паводка в Якутии приходилось покидать свои дома жителям сёл Налимск и Берёзовка Среднеколымского района, Саскылах Анабарского района, Кенг-Кюель и Сыаганнах Абыйского района. Сейчас подтопления в этих населённых пунктах уже нет, уровень воды спадает.

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