Солнечногорск, Московская область, 30 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Mercedes начал набирать рабочих на завод, который строится в Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

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«Mercedes разместил первые вакансии. На этом заводе создаются 1,5 тысячи рабочих мест, поначалу будут производиться около 40−45 тысяч автомобилей. Первая машина должна выйти в первой половине 2019 года», — сообщил Воробьев.

Он также отметил, что Московская область выдержала конкуренцию со стороны других субъектов РФ, и в итоге «Мерседес» разместил свое производство именно в Подмосковье. Кроме того, в этом индустриальном парке «Есипово» зарезервирована земля для того, чтобы «Мерседес» мог расширяться и приводить своих партнеров.

Напомним, 20 июня в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области заложен первый камень в строительство завода по производству автомобилей Mercedes-Benz.

В торжественном мероприятии принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Общая площадь предприятия составит 95 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект составят не менее 15 млрд рублей. Завод будет осуществлять производство автомобилей по полному циклу — от изготовления кузовов и их окраски до сборки готовых деталей.

Будут выпускаться четыре модели легковых автомобилей, внедорожники и автомобили премиум-класса. Технический запуск завода ожидается в конце 2018 года.