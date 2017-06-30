Вашингтон, 30 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил семь сделок по продаже вооружения Тайваню на общую сумму в $1,4 млрд. Соединенные Штаты впервые при президенте Трампе готовы предоставить Тайваню новую партию вооружения до конца 2018 года.

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Подробности сделки не раскрываются, известно, что Тайвань может закупить у США системы раннего предупреждения, противотанковое оружие, торпеды, ракеты, а также специализированное военное оборудование, пишет «Цзаобао синьвэнь».

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что для начала продажи вооружения необходимо получить одобрение сделок со стороны Конгресса. Министерство иностранных дел КНР пока не прокомментировало новость о новых поставках американского оружия Тайваню.

Очевидно, что действия Вашингтона приведут к очередному витку напряженности в китайско-американских отношениях. Напомним, Пекин настаивает на том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Тайваня Цай Инвэнь заявила 30 июня, что мир может быть сохранен только в том случае, если армия готова к войне.