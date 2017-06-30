Лос-Анджелес, США, 5 октября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В приключенческой игре Sky: Children of Light стартовал «Сезон пророчеств». Об этом сообщается 5 октября на YouTube-канале студии thatgamecompany.

Sky: Children of Light

В «Сезоне пророчеств» геймеров ожидает новый сюжет, посвящённый жителям деревни, и новая масштабная локация. Этот контент уже доступен на iOS и Android.

Напомним, Sky: Children of Light — это приключенческая игра от студии thatgamecompany, авторов Journey. Она вышла на iOS и Android, а в 2021 году также ожидается релиз на Nintendo Switch.