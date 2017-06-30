Барнаул, 30 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае намерены свести к минимуму риски местных производителей, сетевиков и потребителей в связи с возможным запретом на возврат хлебной продукции.

Светлана Шаповалова Сдоба, испеченная в одной из частных пекарен в Барнауле

«Лично я против того, чтобы такой товар, как хлеб, возвращался. Это не будет стимулировать торговые сети к его реализации, не выгодно производителю, и может нанести вред здоровью потребителей. Я считаю, что торговые сети не должны жировать на здоровье жителей Барнаула и Алтайского края», — такой вывод сделал алтайский депутат Госдумы РФ Иван Лоор по итогам посещения одной из барнаульских пекарен. Подробности сообщает сайт алтайских единороссов.

В пекарне «РунгисЪ» депутата встретила руководитель предприятия Ирина Королькова. По ее словам, проблема возврата продукции действительно актуальна. Именно она послужила причиной ухода из сетей и открытия собственных торговых точек по продаже хлеба.

«В настоящий момент процент возврата хлеба равен нулю, а прибыль предприятия выросла в 5 раз», — поделилась информацией Ирина Королькова.

На что Иван Лоор заметил: «Пусть не обижаются на меня монополисты, но я считаю, будущее именно за такими предприятиями. Было бы не правильно, чтобы, живя на алтайской земле, жители ели некачественный хлеб. Всегда алтайскую муку брали в другие регионы, как улучшатель».

По словам депутата, если продукция свежая, вкусная и качественная, то она действительно не будет залеживается на прилавках, а значит — не будет возвращаться.

«Наша задача, стремиться выпускать такой хлеб везде», — отметил Иван Лоор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Роспотребнадзор поддержал позицию вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») о необходимости правового регулирования проблемы возврата торговыми сетями хлеба и хлебо-булочных изделий производителю. В письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес Яровой, говорится, что ведомство поддерживает разработку поправок, «предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определённого срока годности».

«В отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн тонн высококачественной ржи и пшеницы, а денежные потери составляют 50−60 млрд рублей», отмечала ранее Ирина Яровая.

По мнению депутатов Госдумы РФ, процедура возврата на переработку пищевых продуктов, которые не продали торговые сети, несет в себе большие риски, связанные с безопасностью этой продукции для здоровья человека. В настоящее время поправки в законопроект находятся в стадии доработки.