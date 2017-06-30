Екатеринбург, 30 июня, 2017, 08:50 — ИА Регнум. На Урале в Алапаевске состоялось торжественное открытие памятника великой княгине Елизавете Романовой. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Департамент информационной политики губернатора Свердловской области Открытие памятника Елизавете Романовой в Алапаевске

На церемонии присутствовали временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев и председатель императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, депутат Государственной думы Павел Крашенинников, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, а также руководители УГМК и РМК.

Глава митрополии освятил скульптуру и гости возложили к ней цветы.

Напомним, что Елизавета Федоровна Романова, принцесса Гессен-Дармштадтская, супруга великого князя Сергея Романова являлась председатель императорского православного палестинского общества с 1905 по 1917 годы. В июле 1918 года она и несколько других князей, родственников Романовых были казнены в Алапаевске.

Отметим, что в 1990 году памятник Елизавете Фёдоровне Романовой был установлен на территории основанной ею Марфо-Мариинской обители.