Брюссель, 30 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. НАТО направит в Афганистан 4 тыс. военнослужащих с целью увеличить контингент учебно-тренировочной миссии, пишет Die Zeit.

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Это подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе 29 июня. Он подчеркнул, что члены организации намерены увеличить военное присутствие в Афганистане, и уже 15 стран готовы отправить своих солдат на тренировочную миссию.

Столтенберг отметил, что НАТО нацелена не на возвращение к боевым операциям, а на укрепление учебно-тренировочной миссии, чтобы помочь афганцам быть самостоятельными в обеспечении своей безопасности.

Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами положительно отнесся к данной новости, заявив, что «это поможет правительству добиться больших побед над экстремистами».

Напомним, НАТО завершила вывод боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия «Решительная поддержка», насчитывающая около 13,5 тыс. военнослужащих стран альянса.

Но из-за укрепления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиление контингента альянса, хоть и в рамках учебно-тренировочной миссии, необходимо, добавляет Der Spiegel.